Volution Group plc est un concepteur et un fabricant de solutions pour la qualité de l'air intérieur. Le portefeuille de produits de la société comprend la ventilation résidentielle, la ventilation commerciale, d'autres produits et des fabricants d'équipements d'origine (OEM), notamment des moteurs et des échangeurs de chaleur. Ses produits résidentiels comprennent une gamme de produits conçus pour répondre à une variété de budgets et d'applications, allant des ventilateurs extracteurs unitaires (y compris pour une utilisation dans les salles de bains et les cuisines) aux systèmes de ventilation mécanique avec récupération de chaleur (MVHR). Ses produits commerciaux comprennent une variété de ventilateurs extracteurs, ainsi que des unités de récupération de chaleur mécanique (y compris des systèmes à volume fixe et à la demande, qui intègrent des cellules de récupération de chaleur à contre-courant pour l'efficacité énergétique), des unités de traitement de l'air, des ventilo-convecteurs et des solutions de ventilation hybrides. Ses autres produits comprennent des produits non liés à la ventilation, notamment des produits de chauffage, tels que des planchers chauffants, des porte-serviettes chauffants, des radiateurs, des radiateurs à accumulation et des panneaux chauffants.

Secteur Equipements et composants électriques