(Alliance News) - Volution Group PLC a salué jeudi les "réglementations de plus en plus strictes" axées sur la réduction des émissions de carbone comme stimulant la demande pour ses activités, tout en déclarant un paiement plus élevé après l'augmentation du bénéfice annuel.

Pour l'exercice clos le 31 juillet, le concepteur et fabricant de solutions de qualité de l'air intérieur à haut rendement énergétique, basé dans le West Sussex, a déclaré un bénéfice avant impôts de 48,8 millions de livres sterling, soit une hausse de 3,4 % par rapport aux 47,2 millions de livres sterling de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires a augmenté de 6,6 %, passant de 307,7 millions de livres sterling à 328 millions de livres sterling.

Le coût des ventes a augmenté de 5,3 %, passant de 160,6 millions de livres sterling à 169,1 millions de livres sterling, tandis que les dépenses administratives ont augmenté de 3,5 %, passant de 96,7 millions de livres sterling à 100,1 millions de livres sterling.

La société a déclaré que les "réglementations de plus en plus strictes" étaient un moteur de la demande : "La demande sur le marché de la rénovation a été soutenue au cours de l'année, en particulier au Royaume-Uni où nous avons vu la demande sur le marché public de la rénovation, de l'entretien et de l'amélioration bénéficier de la sensibilisation accrue aux risques sanitaires associés à la moisissure et à la condensation. Le marché privé du RMI a quant à lui très bien résisté".

Volution a déclaré un dividende final de 5,5 pence par action, contre 5,0 pence l'année précédente. Cela porte le dividende total à 8,0 pence, soit 9,6 % de plus que les 7,3 pence de l'année précédente.

Pour ce qui est de l'avenir, le directeur général, Ronnie George, a déclaré : "Bien que nous soyons conscients de l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur la confiance des consommateurs et sur la construction de nouveaux bâtiments, les changements réglementaires sur nos marchés locaux continuent de stimuler la demande pour nos technologies innovantes et bien positionnées en matière de produits à faible teneur en carbone. En outre, nos trois nouvelles acquisitions réalisées au cours des six derniers mois, l'attention que nous portons à l'excellence opérationnelle et la profondeur de l'expérience et de l'engagement de nos équipes locales nous permettent de résister et nous donnent la certitude de réaliser de nouveaux progrès au cours de l'année à venir".

Les actions de Volution ont augmenté de 6,4 % pour atteindre 358,20 pence chacune jeudi matin à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.