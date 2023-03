Volution promeut Nigel Lingwood, directeur non exécutif, à la présidence du conseil d'administration

(Alliance News) - Volution Group PLC a annoncé mercredi qu'il avait nommé Nigel Lingwood, directeur non exécutif, au poste de président désigné, qui remplacera Paul Hollingworth le 23 juin.

Le fabricant de produits d'efficacité énergétique pour la qualité de l'air intérieur, basé à Crawley, a noté que M. Hollingworth a siégé au conseil d'administration pendant neuf ans.

Volution a déclaré à propos de Lingwood : "Depuis sa nomination en 2020, Nigel a apporté une contribution précieuse à Volution, en mettant à la disposition du conseil d'administration une expertise financière et comptable approfondie, ainsi qu'une connaissance approfondie des sociétés cotées en bourse et une vaste expérience des fusions et acquisitions, tant au Royaume-Uni qu'à l'échelle internationale."

Les actions de Volution étaient en baisse de 1,7 % à 422,50 pence chacune à Londres mercredi après-midi.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

