Volvere monte en flèche et le bénéfice des activités poursuivies fait plus que doubler

(Alliance News) - Volvere PLC a déclaré mardi qu'elle s'attendait à une augmentation de son chiffre d'affaires en 2022, car la société s'est débarrassée de son activité déficitaire de desserts surgelés au cours de l'année.

La société d'investissement a déclaré qu'elle s'attendait à déclarer un revenu total de 41,6 millions de livres sterling en 2022, soit une hausse de 17 % par rapport aux 35,6 millions de livres sterling de l'année précédente.

Sur ce total, elle s'attend à ce que les revenus des activités poursuivies s'élèvent à 38,0 millions de livres sterling, en hausse par rapport aux 30,6 millions de livres sterling de l'année précédente, mais à ce que les revenus des opérations escomptées s'élèvent à 3,5 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 5 millions de livres sterling de l'année précédente.

Shire Foods Ltd, le fabricant de pâtisseries surgelées détenu à 80 % par la société, a été la principale filiale commerciale de Volvere au cours de l'année et, avec les autres activités centrales de la société, elle représente ses activités poursuivies.

Indulgence Patisserie Ltd, l'entreprise de desserts surgelés de la société, est comptabilisée comme "activités abandonnées" à la suite de sa fermeture due à des pertes continues. La production d'Indulgence a été suspendue en août et n'a pas repris, compte tenu des perspectives de l'entreprise.

Volvere s'attend à une perte globale avant impôts de 240 000 GBP, contre 70 000 GBP en 2021.

Toutefois, elle prévoit un bénéfice avant impôt de 2,3 millions de GBP pour les activités poursuivies, soit plus du double du bénéfice de 1,1 million de GBP enregistré en 2021.

La perte avant impôts des opérations actualisées et des frais de gestion devrait s'élever à 2,6 millions de livres sterling, contre 1,0 million de livres sterling en 2021.

Volvere a déclaré que, compte tenu de l'environnement économique général, la performance de Shire était "bonne". Il a noté une pression significative à la hausse des coûts des matières premières et des frais généraux, ainsi que la nécessité de recruter sur un marché du travail "difficile".

L'entreprise a déclaré qu'Indulgence avait subi des pressions similaires, mais a expliqué que son échelle plus petite et ses opérations moins efficaces signifiaient que son activité n'était plus viable.

Depuis la fin de l'année, Volvere a vendu l'une des propriétés d'Indulgence avec une "modeste prime" par rapport à sa valeur comptable et commercialise activement l'autre.

"La valeur de la propriété vendue a été reflétée dans l'évaluation de fin d'année, la propriété restante ayant été déclarée lors de la dernière évaluation indépendante", a déclaré la société.

Volvere a ajouté que, bien qu'il puisse y avoir des coûts "limités" associés à Indulgence en 2023, elle ne s'attend pas à ce qu'ils soient importants.

Elle a déclaré que la décision de fermer Indulgence était "malheureuse mais nécessaire".

Volvere prévoit d'annoncer ses résultats annuels pour 2022 le 26 mai ou aux alentours de cette date. Les actions de la société étaient en hausse de 14 % à 1 100,00 pence mardi midi à Londres.

