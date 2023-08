Volvo Car AB est une société basée en Suède, engagée dans l'industrie automobile. La société détient des actions de sa filiale Volvo Car Corporation et fournit des solutions de financement au groupe Volvo Car. Volvo Car AB exploite indirectement, par l'intermédiaire de Volvo Car Corporation et de ses filiales, les activités liées à la conception, au développement, à la fabrication, au marketing et à la vente de voitures personnelles et de services connexes.

Secteur Fabricants de voitures et camions