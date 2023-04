Polestar commencera à produire en Caroline du Sud à partir de 2024, selon son PDG

SHANGHAI (Reuters) - Le constructeur de véhicules électriques (VE) haut de gamme Polestar commencera à produire en Caroline du Sud pour les marchés américain et européen à partir de 2024, a déclaré le directeur général Thomas Ingenlath à Reuters lors du salon automobile de Shanghai mardi. Polestar, fondé par Volvo et Zhejiang Geely Holding Group, a produit ses trois modèles existants dans une usine de la ville chinoise de Chengdu (sud-ouest) et une autre dans la ville côtière de Taizhou (est). Elle a exporté les véhicules fabriqués en Chine vers les marchés étrangers, y compris les États-Unis. "Nous avons l'opportunité d'aller en Caroline du Sud avec la Polestar 3. Les nouvelles marques de véhicules électriques qui se développent ne peuvent pas se lancer immédiatement dans la construction d'usines. Vous avez besoin d'un volume décent", a déclaré M. Ingenlath lors d'une interview. Il a ajouté que les constructeurs automobiles chinois n'étaient pas nombreux à exporter. S'exprimant plus tôt au salon de l'automobile, M. Ingenlath a déclaré que la société s'attendait à ce que la production de sa Polestar 4 commence plus tard dans l'année dans la baie de Hangzhou, en Chine. Les précommandes de la Polestar 4 seront disponibles en Chine dès aujourd'hui et sur tous les autres marchés en 2024, a-t-il ajouté. La société a également déclaré qu'elle avait l'intention de faire passer ses points de vente en Chine de 14 à 80 d'ici la fin de l'année. Polestar a livré plus de 50 000 voitures dans le monde en 2022 et vise à en vendre 80 000 cette année, principalement en livrant davantage de sa voiture à hayon Polestar 2. Le constructeur automobile a pris le contre-pied de la tendance à la réduction des prix parmi les fabricants de véhicules électriques. Le mois dernier, M. Ingenlath a réaffirmé que l'objectif de Polestar était de devenir "une entreprise de voitures de sport très haut de gamme".