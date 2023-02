Volvo Cars ne réduira pas les prix des VE pour suivre l'exemple de Tesla - PDG

S'exprimant après que le constructeur automobile suédois a affiché un bénéfice inférieur au quatrième trimestre, le directeur général Jim Rowan a déclaré qu'il n'était pas nécessaire de réduire les prix car la demande pour les voitures Volvo reste élevée et la société dispose d'un solide carnet de commandes pour ses VE complets.

Les ventes d'unités EV de Volvo ont triplé au quatrième trimestre, et les véhicules entièrement électriques ont représenté 18 % des ventes au cours de cette période, contre 6 % l'année précédente, selon son communiqué de résultats.

"Nous ne voyons pas (de réductions de prix) pour le moment", a déclaré M. Rowan à Reuters. "La demande pour nos (véhicules électriques à batterie) est la plus élevée que nous ayons jamais vue, le carnet de commandes pour cela aussi."

"Nous n'avons pas l'intention de réduire les prix."

Le mois dernier, Tesla a réduit les prix de ses VE dans le monde entier de près de 20 %. On s'attend à ce que ces réductions de prix touchent davantage les jeunes entreprises de VE comme la société américaine Rivian que les marques établies.

Les entreprises qui se concentrent exclusivement sur les VE - y compris Polestar, qui appartient à Volvo Cars et à son propriétaire majoritaire, le groupe automobile chinois Geely Holding (0175.HK) - sont également considérées comme plus touchées que celles qui ont un panorama mixte.

Ford Motor a déjà suivi l'exemple de Tesla, en réduisant le prix de son VUS Mustang Mach-E jusqu'à 5 900 $.

Le constructeur automobile allemand BMW a toutefois augmenté le prix de détail de certains modèles qu'il vend en Chine en raison de la hausse des coûts des matières premières et de la logistique.

Henrik Fisker, PDG du fabricant américain de VE Fisker, a déclaré à Reuters qu'il n'avait pas non plus l'intention de baisser les prix, arguant que les voitures de la startup VE avaient déjà un prix compétitif.

"Je pense que nous avons déjà bien fixé le prix de nos voitures", a déclaré Fisker, ajoutant que le constructeur automobile n'avait pas modifié le prix de ses voitures depuis 2020, alors que ses rivaux avaient augmenté les prix à plusieurs reprises.

Le Financial Times a rapporté jeudi que d'autres constructeurs automobiles, tels que Volkswagen, Hyundai, Kia et General Motors, ne baisseraient pas non plus leurs prix.

Outre les constructeurs automobiles, les fournisseurs craignent d'être contraints de réduire leurs prix pour suivre le rythme de Tesla.

Malgré les baisses de prix, certains fournisseurs disent qu'ils n'ont pas constaté de hausse de la production de VE jusqu'à présent.