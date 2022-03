Volvo Cars réduit ses prévisions de volume de ventes pour 2022 en raison d'une pénurie de puces électroniques

Données financières SEK USD EUR CA 2021 277 Mrd 29 308 M 26 536 M Résultat net 2021 13 214 M 1 398 M 1 266 M Tréso. nette 2021 31 811 M 3 366 M 3 048 M PER 2021 12,6x Rendement 2021 0,62% Capitalisation 167 Mrd 17 681 M 16 008 M VE / CA 2021 0,49x VE / CA 2022 0,38x Nbr Employés 41 400 Flottant 20,8% Graphique VOLVO CAR AB (PUBL.) Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique VOLVO CAR AB (PUBL.) Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 8 Dernier Cours de Clôture 56,08 SEK Objectif de cours Moyen 73,75 SEK Ecart / Objectif Moyen 31,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Håkan Samuelsson President, Chief Executive Officer & Director Bjorn Annwall Chief Financial Officer Shu Fu Li Chairman Javier Varela Head-Engineering & Operations Thomas Johnstone Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) VOLVO CAR AB (PUBL.) -27.19% 17 681 TESLA, INC. -12.83% 952 026 TOYOTA MOTOR CORPORATION -4.06% 233 553 VOLKSWAGEN AG -13.36% 107 439 BYD COMPANY LIMITED -20.33% 99 805 MERCEDES-BENZ GROUP AG -6.32% 74 820