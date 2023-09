Von Roll Holding AG est une société holding basée en Suisse qui se concentre sur les produits et systèmes pour la production, la transmission et la distribution d'électricité, ainsi que sur les matériaux de haute technologie. La société diversifie ses activités en deux secteurs d'activité : Von Roll Insulation et Von Roll Composites. Le secteur d'activité Von Roll Insulation couvre les produits, systèmes et services de la société liés à l'isolation électrique, en mettant l'accent sur les grands générateurs, les moteurs haute et basse tension, les moteurs de traction et les transformateurs. Les lignes de produits comprennent des matériaux d'isolation, des fils d'enroulement, des résines et des vernis. Le secteur des composites Von Roll couvre les isolations de câbles résistantes à la chaleur et au feu, les matériaux composites, les tuiles moulées par compression et les solutions de protection balistique de la société. Les lignes de produits composites comprennent des produits semi-finis sous forme de stratifiés et de pièces usinées sur mesure. La société opère dans le monde entier par le biais de nombreuses filiales.

Secteur Equipements et composants électriques