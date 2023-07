FRANCFORT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research a relevé Vonovia de "conserver" à "acheter", mais a abaissé son objectif de cours de 27 à 25 euros. Dans une étude publiée mardi, l'analyste Thomas Rothäusler se montre plus optimiste pour le secteur de l'immobilier résidentiel allemand, qui devrait avoir atteint le creux de la vague. Il estime qu'il y a de bonnes chances que les prix des logements se stabilisent au second semestre et que les augmentations de capital puissent être évitées. Vonovia serait, selon lui, le principal bénéficiaire d'une telle stabilisation./tih/gl

