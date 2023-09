BERLIN (dpa-AFX) - Avant le "sommet sur le logement" prévu ce lundi à la chancellerie, l'ambiance dans le secteur du logement et de l'immobilier est très mauvaise. Les associations du secteur attribuent la quasi-absence de nouveaux logements abordables à la politique fédérale, qui pèse de manière excessive sur les promoteurs et les propriétaires. Ils estiment que le gouvernement fédéral ne prend pas leurs préoccupations et leurs exigences au sérieux. L'association fédérale des entreprises allemandes du logement et de l'immobilier (GdW) ainsi que l'association des propriétaires Haus & Grund ont donc annulé sans hésiter leur venue à la réunion de lundi.

"Pour l'instant, la situation est fatale pour les propriétaires de logements existants", a déclaré Axel Gedaschko, président de la GdW. "Mais nous constatons que cette situation mixte n'est tout simplement pas reconnue par le gouvernement". La GdW ne participera donc pas à la réunion de lundi. L'association de propriétaires Haus & Grund s'est également jointe à cette annulation. "Nous ne participerons pas non plus au sommet sur le logement", a déclaré le président de l'association, Kai Warnecke. "Les citoyens ne sont plus en mesure de devenir propriétaires de leur logement", a-t-il critiqué. "Malgré cela, rien n'est fait pour y remédier".

L'Association des caisses d'épargne et des banques de virement (DSGV) a également réclamé un "engagement politique clair en faveur de l'accession à la propriété du logement". "Cela doit être soutenu le plus rapidement possible par des programmes de revendication réalistes", a déclaré le président de l'association Helmut Schleweis. "Le temps nous est compté".

Les programmes de demande mis en place jusqu'à présent ne répondent pas aux besoins des responsables de la construction. Le programme KfW de prêts à taux réduit pour la construction de logements familiaux n'a été sollicité qu'un peu plus de 200 fois après trois mois, ont critiqué de la même manière la DSGV, la GdW et Haus & Grund. Les bonifications d'intérêts arrivent en outre beaucoup trop tard, a souligné le président de la GdW, Gedaschko. Il a également demandé une baisse de la taxe sur le chiffre d'affaires de 19 à 7 pour cent pour les projets de construction.

L'ambiance alarmiste se reflète également dans l'indice du climat immobilier du Comité central de l'immobilier (ZIA) ainsi que de l'Institut de l'économie allemande (IW Koln). "Un effondrement de 35 points de la situation commerciale chez les promoteurs immobiliers, qui n'est plus que de -54,5, est un signe d'alerte très sérieux", a fait savoir la ZIA sur la base de la dernière enquête conjoncturelle de l'IW Koln. "Le fait que la majorité des personnes interrogées s'attendent en outre à une situation encore plus mauvaise pour les douze prochains mois annonce un arrêt de la construction neuve". Le "sommet sur le logement" doit maintenant montrer si les politiques ont compris le sérieux de la situation.

Warnecke et Gedaschko ont notamment fait référence à la loi sur le chauffage récemment adoptée, qui impose des charges excessives aux bailleurs et rend impossible toute offre de logement bon marché. "Le moral de nos entreprises est au plus bas, et nos entreprises ne comprennent plus pourquoi la politique berlinoise ne prend pas de contre-mesure", a déclaré Gedaschko. Il ne comprend pas non plus pourquoi le gouvernement fédéral continue de s'en tenir à l'objectif d'environ 400 000 nouveaux logements construits cette année.

Pour relancer la construction de logements en panne, le FDP veut autoriser des normes plus basses et éviter que l'État ne fixe de nouvelles exigences pour les bâtiments très économes. Les spécialistes de la construction des libéraux, Carina Konrad et Daniel Fost, se sont opposés au standard de construction EH40 convenu pour 2025 dans le contrat de coalition de l'alliance Ampel. Celle-ci réduit les besoins énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, mais augmente les coûts de construction.

"Pour un marché du logement durable et abordable, nous n'avons pas besoin de plus de réglementation, mais de plus d'économie de marché", ont fait savoir Konrad et Fost. Ils ont également ciblé les plans visant à freiner la hausse des coûts pour les locataires. "Au lieu de bricoler politiquement sur les prix des loyers, nous devons simplifier la construction. Une offre accrue grâce à une construction simplifiée entraîne une baisse des loyers et des prix d'achat". Ils ont expressément soutenu les plans de la ministre de la Construction Klara Geywitz (SPD) pour une construction plus simple et plus rapide.

La forte augmentation des coûts de financement et de construction a considérablement freiné la construction neuve en Allemagne. Il y a quelques jours, le groupe immobilier Vonovia avait annoncé que des dizaines de milliers de projets de construction étaient actuellement gelés. Selon l'analyse du courtier en financement Interhyp, les citoyens sont nombreux à renoncer à leur rêve de devenir propriétaires /vsr/maa/DP/stw.