Le groupe Adler a déclaré lundi que son président du conseil d'administration, Stefan Kirsten, avait démissionné avec effet immédiat pour des raisons de santé.

À la suite d'une réunion extraordinaire du conseil d'administration, le grand propriétaire allemand a déclaré que Stefan Brendgen remplacerait M. Kirsten avec effet immédiat.

Adler, l'un des plus grands propriétaires allemands, est confronté à une crise de liquidités provoquée par le ralentissement du marché immobilier national, la hausse des prix de l'énergie et de la construction due à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les retombées de la pandémie de grippe aviaire COVID-19.

"Adler est stabilisé et peut déterminer son propre avenir, bien que dans un environnement de marché extrêmement difficile", a déclaré M. Kirsten après la réunion, ajoutant que les médecins lui ont conseillé d'éviter de mettre sa santé en danger.

M. Kirsten, ancien membre du conseil d'administration de Thyssenkrupp et de Vonovia, a remplacé le précédent président en 2022, après que le vendeur à découvert britannique Fraser Perring eut émis des doutes sur les méthodes comptables de l'entreprise.

Les actions de l'entreprise augmentent de 3,4 % à 0915 GMT.