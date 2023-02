Experts : l'Allemagne à la traîne en matière de rénovation énergétique

MUNICH (dpa-AFX) - En Allemagne, le nombre de maisons et d'appartements modernisés de manière efficace sur le plan énergétique est bien inférieur à ce que les experts estiment nécessaire pour respecter les objectifs climatiques. "Chaque année, seuls 500 000 logements environ font l'objet d'une rénovation énergétique complète", a déclaré Ralph Henger, expert du marché du logement à l'Institut de l'économie allemande de Cologne, à l'agence de presse allemande. Sur environ 42,5 millions de logements en Allemagne, le taux annuel de rénovation est donc légèrement supérieur à un pour cent. "Mais pour atteindre nos objectifs climatiques, il faudrait en doubler le nombre", affirme Henger.

Dans une enquête réalisée en décembre 2022 par l'Association fédérale des sociétés immobilières et de logement allemandes (GdW), 84 pour cent des sociétés de logement interrogées ont cité la hausse des coûts des matériaux comme un frein majeur à la modernisation. 57 pour cent considéraient la hausse des taux de financement et 55 pour cent le manque de capacités de construction et d'artisanat comme un obstacle. "Les conditions générales actuelles ne suffisent pas à convaincre suffisamment de propriétaires de bâtiments d'investir dans leur bâtiment et de réaliser des mesures d'efficacité énergétique", a déclaré Henger.

Comme une grande partie de la population ne peut pas se permettre de payer des loyers en hausse, les modernisations doivent avant tout rester abordables, a déclaré une porte-parole du groupe immobilier Vonovia. Mais sans l'aide des politiques, le secteur ne serait pas en mesure d'investir à long terme dans la transition énergétique tout en maintenant des loyers stables.

L'objectif du gouvernement fédéral est que le parc immobilier allemand devienne climatiquement neutre d'ici 2045. Outre la construction durable de nouveaux bâtiments, les aides publiques se concentrent surtout sur la rénovation des bâtiments existants, car c'est là que l'on attend le plus grand effet sur le climat. L'année dernière, selon l'Office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations (Bafa), l'État a versé environ 2,6 milliards d'euros de subventions pour la rénovation énergétique, soit 85 % de plus que l'année précédente.

L'argent des subventions doit aider à moderniser les appartements et les maisons de manière à économiser durablement de l'énergie - par exemple en rénovant les installations de chauffage, en isolant les toits et les murs extérieurs ou en remplaçant les fenêtres et les portes d'entrée. Le GdW critique le fait que le gouvernement fédéral se concentre sur "des mesures énergétiques individuelles coûteuses dont l'impact est bien trop faible". Malgré les milliards investis, la consommation d'énergie des ménages stagne.

Plutôt que de s'attaquer à la rénovation énergétique des logements individuels, il serait plus judicieux et moins coûteux de "rendre l'approvisionnement énergétique des bâtiments à faible émission de CO2 dans le contexte du quartier", a déclaré Axel Gedaschko, président de la GdW. Il propose par exemple une planification thermique communale et une suppression des obstacles à l'électricité locative. Celle-ci est produite à proximité immédiate de l'utilisateur - par exemple par des installations solaires sur le propre toit. "Cela permettrait de réduire les émissions de CO2 et d'atteindre les objectifs climatiques", a déclaré Gedaschko.