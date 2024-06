NEW YORK (dpa-AFX Broker) - La banque d'affaires américaine Goldman Sachs a relevé son objectif de cours sur Vonovia de 40,80 à 41,90 euros et maintenu sa recommandation à "acheter". Les tendances opérationnelles des groupes immobiliers européens sont restées largement constructives au premier trimestre, a écrit l'analyste Jonathan Kownator dans une étude sectorielle publiée lundi. La croissance des loyers est solide, même si elle n'est pas aussi élevée que lors des périodes de pointe, a-t-il ajouté. Les charges d'intérêts ont continué à augmenter, mais les bilans s'améliorent. En outre, l'activité de financement dans le secteur de l'immobilier commercial augmente à partir d'un niveau bas./edh/tih

Publication de l'étude originale : 03.06.2024 / 05:00 / BST

Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude