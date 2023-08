FRANCFORT (dpa-AFX) - La poursuite de la hausse des taux d'intérêt a pesé sur le secteur immobilier européen mardi. Avec une baisse de deux pour cent, ce secteur a été le plus grand perdant du tableau sectoriel. Sur le marché allemand, les pertes allaient de 2,4 pour cent pour Vonovia à 3,1 pour cent pour Deutsche Wohnen.

Le rendement des titres américains à dix ans a atteint mardi 4,226 %, un nouveau record depuis novembre. Les emprunts fédéraux à dix ans ont atteint leur plus haut niveau depuis mars, à 2,68 %. Sur la bourse des produits dérivés Eurex, le contrat à terme Bund est tombé à son niveau le plus bas depuis un mois après plusieurs jours de pertes.

Avec la hausse des taux d'intérêt sur les marchés des capitaux, le refinancement du secteur immobilier a tendance à se détériorer. Les ventes de portefeuilles deviennent plus difficiles, car les coûts augmentent pour les acquéreurs potentiels. En outre, les produits de taux d'intérêt deviennent plus attrayants aux yeux des investisseurs par rapport aux actions, y compris celles du secteur immobilier.

"Les rendements du marché des capitaux augmentent et, en même temps, les coûts d'emprunt plus élevés pèsent sur les résultats", explique l'analyste Osmaan Malik de l'UBS dans une étude décrivant le malaise des entreprises. Le thème des taux d'intérêt élevés à long terme domine actuellement le marché. Ainsi, la corrélation entre les taux d'intérêt et l'évolution des secteurs est actuellement de 61 pour cent, alors qu'il y a deux ans, ce chiffre était encore proche de zéro, selon l'expert.

Les cours des bourses illustrent bien ce phénomène : Il y a deux ans, le secteur immobilier européen, avec des cours supérieurs à 200 points, n'était pas loin de son record du début des années 2020. Depuis, l'indice sectoriel a pratiquement diminué de moitié. À 100 points d'indice, le secteur était jusqu'à présent bien soutenu. Il s'agissait des cours les plus bas depuis plus de dix ans./bek/ajx/jha