Lampes de rue tamisées, douches plus courtes : L'Allemagne mène la campagne européenne d'économies d'énergie

Augsbourg fait partie des nombreuses villes allemandes qui ont mis en place une série de mesures d'économie d'énergie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a fait grimper en flèche les prix du pétrole et du gaz et a déclenché une crise du coût de la vie.

Dans toute l'Europe, les pays cherchent des moyens de réduire la consommation d'énergie et de remplir leurs réserves de gaz en réponse à la baisse des livraisons de gaz russe et en préparation d'une éventuelle coupure totale.

L'Allemagne, l'un des pays les plus dépendants du gaz russe, mène la charge avec une campagne nationale pour économiser du gaz afin que la plus grande économie d'Europe en ait suffisamment pour passer l'hiver, bien que les experts en énergie disent que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour atteindre la sécurité énergétique.

La maire d'Augsbourg, Eva Weber, a déclaré à Reuters que les factures d'énergie de la ville cette année devraient presque doubler par rapport aux coûts de l'année dernière, soit environ 15,9 millions d'euros.

"Nous voulons montrer aux citoyens d'Augsbourg que nous pourrions être confrontés à des temps vraiment difficiles... nous devons tous chercher à économiser réellement l'énergie", a déclaré Mme Weber.

La ville a également abaissé la température de ses piscines publiques et vérifie quels feux de circulation elle peut éteindre. Comme d'autres villes, elle veut limiter le chauffage dans les bâtiments publics.

Environ la moitié des ménages allemands dépendent du gaz pour leur chauffage et quelque 13 % de l'électricité est dérivée de ce combustible fossile. Le gaz représente également un tiers de l'énergie de l'industrie. Ces dernières années, la moitié de ce gaz provenait de Russie.

Le ministère allemand de l'économie cherche à remplir ses cavernes de gaz avant l'hiver, lorsque la demande explose généralement, afin de pouvoir s'en sortir avec ces sources ainsi qu'avec les nouvelles sources alternatives de gaz, comme les terminaux flottants de gaz naturel liquide.

Tout le gaz économisé maintenant peut l'aider à atteindre son objectif, affirme le gouvernement, c'est pourquoi il réactive les centrales électriques au charbon et vise à lancer un modèle de vente aux enchères de gaz pour encourager les consommateurs industriels à économiser du gaz.

Le ministère de l'économie a également lancé le mois dernier une campagne incitant les citoyens à prendre des douches plus courtes, à augmenter la température de leur réfrigérateur d'un degré et à mieux isoler leur maison.

"J'ai encore considérablement réduit mon propre temps de douche", a déclaré le ministre de l'économie Robert Habeck, un Vert, qui a annoncé jeudi des mesures plus contraignantes, notamment l'interdiction de chauffer les piscines des particuliers.

DES HAUSSES DE PRIX JUSQU'À DIX FOIS PLUS ÉLEVÉES

Des augmentations de prix allant jusqu'à dix fois pour les nouveaux consommateurs finaux ont déjà incité aux économies d'énergie, a déclaré Thorsten Lenck du groupe de réflexion Agora Energiewende. En revanche, ceux qui sont encore sous le coup d'un contrat d'un ou deux ans n'ont pas encore ressenti la douleur.

Les propriétaires privés s'inquiètent des factures exorbitantes de fin d'année pour les frais d'énergie supplémentaires auxquels sont confrontés les locataires et qu'ils pourraient ne pas être en mesure de payer. Ainsi, le plus grand propriétaire résidentiel d'Allemagne, Vonovia, a déclaré qu'il réduirait le chauffage pour les locataires de nombre de ses appartements la nuit.

"Nous sommes sur la bonne voie pour économiser suffisamment d'énergie, mais nous n'y sommes pas encore", a déclaré Lenck.

Corrigée des différences de température, la consommation de gaz a été inférieure de 6,4 % au cours des cinq premiers mois de l'année, et de 10,8 % en mai, selon l'association allemande de l'industrie électrique BDEW.

L'Union européenne a indiqué mercredi aux États membres qu'ils devaient réduire leur consommation de gaz de 15 % jusqu'en mars.

Mais il s'agit d'une moyenne - l'Allemagne doit réduire sa consommation de 30 % étant donné sa dépendance au gaz, a déclaré Simone Tagliapietra, chargée de recherche au groupe de réflexion Bruegel.

"Les politiciens n'aiment pas demander aux gens de faire des sacrifices et ils ont reporté cette mesure parce qu'ils voulaient encore croire que la Russie ne jouerait pas trop avec le gaz", a-t-il déclaré. "Mais ils vont maintenant devoir le faire... sinon l'Europe devra tout simplement fermer des usines parce qu'elle ne pourra pas réduire le gaz pour les familles."

SE PRÉPARER AU PIRE SCÉNARIO

Le plan d'urgence de l'Allemagne donne la priorité au gaz pour les ménages et les institutions critiques comme les hôpitaux, alors que l'industrie serait la première à être confrontée au rationnement.

Néanmoins, dans toute l'Allemagne, les citoyens nerveux font des réserves de bois pour les cheminées ou les chauffages électriques en réaction à la hausse des prix et pour se préparer au pire des scénarios en hiver, lorsque les températures peuvent descendre jusqu'à -20 degrés.

"La demande de bois a augmenté de 100 %", a déclaré Olesja Breuer. "Nos délais de livraison sont passés de deux semaines à deux mois".

La chaîne de magasins de bricolage Hornbach, qui compte 98 magasins en Allemagne, a déclaré que les ventes de différents types de combustibles et d'appareils de chauffage ainsi que de matériaux d'isolation et de modules solaires ont commencé à grimper en flèche en novembre dernier, et à nouveau après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"C'est d'abord dû à la hausse des prix de l'énergie ... et aussi au désir des clients d'être autonomes et préparés aux urgences", a déclaré le porte-parole Florian Preuss, notant que les consommateurs des autres marchés européens ne se comportaient pas de la même manière.

Certaines villes prévoient d'ouvrir des espaces chaleureux où les sans-abri ou ceux qui ne peuvent pas se payer de chauffage pourront échapper au froid hivernal.

"Nous avons une crise énergétique qui doit être résolue en tant que société", a déclaré Christoph Kleine-Vennekate, habitant d'Augsbourg. "Et si (s'attaquer à cela) concerne des choses aussi peu pertinentes que l'éclairage des bâtiments, nous pouvons y arriver facilement."

(1 $ = 0,9831 euros)