BERLIN (dpa-AFX) - Le droit allemand de la location doit être réformé, selon deux des plus importants bailleurs d'Allemagne. Les dispositions légales actuelles ont des conséquences négatives sur le marché de la location et les nouvelles constructions, ont déploré le patron du groupe Dax Vonovia, Rolf Buch, et le président du conseil d'administration du plus grand bailleur communal Saga de Hambourg, Thomas Krebs, dans le "Süddeutsche Zeitung" (samedi).

La question se pose de savoir "qui a besoin de protection et de loyers avantageux et qui paie trop peu par rapport à sa capacité de rendement", a déclaré Buch. "Le marché de la location doit être régulé, personne ne veut des conditions londoniennes". Mais cela ne peut pas continuer comme aujourd'hui, notamment en raison de la crise de la construction de logements. Seule une partie du marché doit être protégée : "Pour les logements bon marché, il est nécessaire qu'ils restent bon marché", a déclaré Buch. "De tels logements, que les artisans, les conducteurs de tramway ou les pompiers peuvent se permettre. Les logements chers n'ont pas besoin de protection".

Le patron de Saga, M. Krebs, a plaidé pour une modification des règles relatives aux logements demandés officiellement : "Nous devrions demander aux locataires, après cinq ans, de fournir volontairement des informations sur leurs revenus et le nombre d'occupants". Cela permettrait d'éviter que des logements exigés et donc bon marché soient occupés durablement, même si les conditions ne sont plus remplies depuis longtemps. Si c'est le cas, "le loyer devrait être adapté".

Entre-temps, les nombreuses interventions de l'État ont eu des conséquences négatives sur le marché, a déclaré Buch. A Berlin, par exemple, l'encadrement des loyers a "conduit à un marché noir légal et illégal" : le nombre d'appartements sous-loués ou loués a augmenté de manière fulgurante, les bailleurs n'ont souvent plus accès à leurs propres appartements bon marché, surtout dans les bons quartiers. "Il faut malheureusement en prendre acte, et cela m'agace", a déclaré Krebs.

Avec près de 550 000 logements en Allemagne, en Suède et en Autriche, Vonovia est le plus grand bailleur privé d'Europe. Rien que dans ce pays, le groupe Dax dispose de près de 490 000 logements. Saga possédait dernièrement près de 140 000 logements à Hambourg./als/DP/he