BERLIN (dpa-AFX) - Depuis des années, les loyers à Berlin ne connaissent qu'une seule direction : la hausse. Mais ces derniers mois, la hausse s'est encore accélérée de manière fulgurante. Les experts immobiliers considèrent déjà Berlin comme la deuxième ville la plus chère d'Allemagne en termes de loyers proposés. Pendant ce temps, les prix d'achat se maintiennent à un niveau élevé malgré la tendance à la baisse de l'immobilier, comme le montrent de nouvelles données. Pénurie de logements, forte immigration, loyers en hausse : A Berlin, les problèmes du marché du logement allemand apparaissent comme sous une loupe.

C'est ce que montrent les chiffres publiés jeudi par l'Association des banques allemandes de lettres de gage (vdp), qui représente les principaux organismes de financement immobilier du pays. Selon ces chiffres, les loyers dans la capitale ont grimpé de 9,5 % au deuxième trimestre par rapport à la même période de l'année précédente - la plus forte augmentation parmi les sept métropoles allemandes. En moyenne nationale, la hausse a été de 6,2 %.

Pendant ce temps, selon le vdp, les prix de l'immobilier à Berlin ont baissé de 3,6 % en un an, ce qui est le plus faible taux enregistré dans les autres grandes villes allemandes. A Francfort, les prix ont chuté de plus de 9 % et à Munich et Hambourg de plus de 6 %. "Cela fait des années que l'on construit trop peu de logements à Berlin par rapport au nombre d'arrivées", explique Jens Tolckmitt, directeur général du vdp. "La ville a depuis longtemps un taux de vacance très faible". Mesurés au premier trimestre, les prix de l'immobilier à Berlin ont également légèrement baissé. Mais seul un cinquième environ des habitants y vivent en propriété - Berlin est considérée comme la capitale des locataires.

L'augmentation rapide des loyers a donc un impact d'autant plus fort. Le grand courtier Jones Lang LaSalle (JLL) a observé d'énormes augmentations des loyers proposés à Berlin au cours du premier semestre. Selon cette étude, les annonces pour les nouveaux contrats de location ont atteint 17,50 euros par mètre carré dans la capitale, ce qui place Berlin en deuxième position derrière Munich (22,50 euros) et devant Francfort et Stuttgart. Certes, les loyers proposés ne signifient pas encore que des contrats ont été conclus. Mais le portail Immowelt estime lui aussi que "Berlin est devenue en quelques mois la deuxième ville la plus chère d'Allemagne en termes de loyers proposés". "Les prix des loyers explosent à Berlin".

Une des raisons : la forte immigration. Fin 2022, Berlin comptait bien 3,8 millions d'habitants, un chiffre jamais atteint depuis la réunification. De plus, en raison de sa situation au nord-est de l'Allemagne, la capitale a accueilli un nombre particulièrement élevé de réfugiés de guerre en provenance d'Ukraine. En février, environ un an après le début de la guerre d'agression russe, environ 60 000 réfugiés ukrainiens vivaient à Berlin, selon la sénatrice pour les affaires sociales et l'intégration Katja Kipping (gauche).

De plus, les nouvelles constructions sont à la traîne par rapport aux besoins. Rien qu'en 2022, près de 77 800 personnes ont migré vers la capitale, selon l'Office des statistiques de Berlin-Brandebourg. Mais entre-temps, seuls 17 000 logements ont été achevés, explique Roman Heidrich, expert en immobilier résidentiel chez JLL. L'objectif du Sénat est de 20 000 par an.

Berlin est loin d'être la seule ville à avoir des loyers élevés. En ce qui concerne les loyers existants, la ville reste "relativement bon marché", aussi bien par rapport à Munich ou Hambourg que par rapport aux capitales internationales comme Londres ou Paris, explique Jutta Kreuzinger, porte-parole de la banque immobilière et de lettres de gage Berlin Hyp. C'est ce que montrent également les données de l'association des sociétés immobilières de Berlin-Brandebourg. Selon ces données, en 2022, le loyer de référence local selon le miroir des loyers était 85 pour cent plus élevé à Munich qu'à Berlin.

Mais pour certains observateurs, la forte hausse des prix menace la mixité sociale de la ville. Pendant des décennies, Berlin a exercé une attraction particulière sur les personnes à faibles revenus et aux projets de vie souvent alternatifs grâce à ses loyers modérés. "Pour des raisons historiques, la performance économique par habitant était nettement inférieure à la moyenne du pays, ce qui est très inhabituel pour les capitales d'Europe", explique Kreuzinger de Berlin Hyp.

"Berlin a la chance d'avoir été jusqu'à présent une ville socialement mixte", souligne également Ulrike Hamann, directrice de l'association des locataires de Berlin. "En raison de l'histoire de sa division, d'anciens quartiers périphériques sont devenus des zones du centre-ville depuis 1989 et sont néanmoins équipés de logements sociaux". Mais la mixité sociale et l'image alternative de la ville ont fait que Berlin est devenue attractive pour de nombreuses personnes, y compris au niveau international.

Mais les gens se heurtent à de moins en moins de logements abordables à Berlin. Chaque année, le nombre de logements qui sortent de l'obligation sociale est supérieur à celui des nouveaux logements sociaux. Les décisions politiques ont également des répercussions : Un taux de vacance relativement élevé et un endettement important ont conduit Berlin à vendre une grande partie des logements appartenant au Land dans les années 2000. "Aujourd'hui, grâce au rachat de ces stocks, les grandes entreprises cotées en bourse Vonovia/Deutsche Wohnen et autres sont actives sur le marché du logement berlinois et la ville dispose d'un secteur d'intérêt général dont la direction est relativement limitée", critique Hamann de l'association des locataires.

Berlin risque-t-elle donc de connaître bientôt un niveau de prix similaire à celui de Munich, Londres ou Paris ? Jutta Kreuzinger de la Berlin Hyp est confiante. "Actuellement, nous ne pensons pas que nous verrons une évolution comparable dans la capitale allemande", dit-elle. "Grâce aux mesures prises par le législateur, les loyers sont freinés en Allemagne dans les grandes villes, la protection des locataires est garantie, et à Berlin, elle est encore renforcée par la délimitation de zones de protection du milieu". La condition préalable est toutefois une construction neuve nettement plus poussée.

Hamann, de l'association des locataires, est beaucoup plus critique sur cette évolution. "Si l'on ne prend pas des mesures visibles pour contrer ce phénomène et si l'on n'investit pas massivement, en plus de la régulation des loyers, dans un secteur d'intérêt général où l'on conserve durablement des logements bon marché, nous pouvons probablement nous attendre, dans les décennies à venir, à des tendances à la ségrégation aussi fortes qu'à Paris ou Londres."/als/maa/DP/zb