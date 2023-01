Les propriétaires : Les logements pourraient encore manquer pendant dix ans

Le ministre de l'Economie et des Finances, Jean-Marc Ayrault, a annoncé mercredi qu'il allait proposer un plan de relance de l'économie. Le gouvernement allemand fait trop peu pour atteindre son objectif de construction de logements, a critiqué le président de l'association des bailleurs GdW, Axel Gedaschko, dans le "Bild am Sonntag". "Il n'est pas possible de construire 400 000 nouveaux logements par an en partant de rien. La pénurie de logements va donc durer encore au moins dix ans".

L'Association fédérale des sociétés immobilières et de logement allemandes (GdW) représente principalement des coopératives et des sociétés de logement municipales, mais aussi des géants du secteur cotés en bourse comme Vonovia. Gedaschko a demandé au gouvernement fédéral et aux Länder des terrains constructibles ainsi que des subventions et des prêts à faible taux d'intérêt pour la construction.

Harald Schaum, vice-président du syndicat de l'industrie Bauen-Agrar-Umwelt, a déclaré au journal : "Le logement devient un risque de pauvreté". 11% des ménages allemands consacreraient plus de 40% de leurs revenus au logement. "La répartition de la pénurie de logements va entraîner une nouvelle éviction des pauvres des villes et risque de devenir un explosif social."/bf/DP/jha