FRANCFORT (dpa-AFX) - Avant la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, les investisseurs restent optimistes quant aux valeurs immobilières. Avec une hausse de 1,5 pour cent de l'indice sectoriel, ces dernières ont été les grandes gagnantes jeudi dans toute l'Europe. La reprise s'est ainsi poursuivie avec dynamisme pour le troisième jour. Dans le Dax, les titres de Vonovia se sont distingués avec une hausse de deux pour cent. En trois jours, ils ont désormais gagné plus de sept pour cent de valeur.

Dans les indices allemands des petites valeurs, la plupart des valeurs du secteur ont également suivi cette force : LEG et TAG Immobilien étaient en tête du MDax avec des hausses allant jusqu'à 2,8 pour cent, tandis que les actions d'Aroundtown, particulièrement malmenées au cours des deux dernières années, ont gagné 4 pour cent dans le SDax.

Les traders ont parlé d'un fort mouvement contraire sur le marché des obligations, qui se répercute indirectement sur les valeurs immobilières. Les investisseurs se seraient positionnés pour des taux d'intérêt plus élevés avant la conférence des banques centrales à Jackson Hole, mais ils auraient été pris de court la veille par des indicateurs conjoncturels décevants. Depuis peu, il est question d'un affaiblissement des attentes en vue de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

Mercredi, une baisse étonnamment importante du sentiment dans le secteur des services allemands avait à nouveau alimenté les craintes d'une faiblesse conjoncturelle. Aux yeux de certains investisseurs, cela réduit les chances que la Banque centrale européenne continue à serrer la vis des taux d'intérêt. Cela est considéré comme "de l'eau au moulin du secteur immobilier", auquel les taux d'intérêt élevés ont porté un coup dur au cours des derniers mois.

C'est à Jackson Hole que pourrait être décidée la persistance de l'embellie du climat sectoriel. C'est là que débute jeudi la réunion annuelle des banquiers centraux. Les investisseurs espèrent obtenir des indications sur l'orientation future de la politique monétaire des gardiens de la monnaie américaine, à savoir si d'autres hausses de taux d'intérêt auront lieu. L'événement le plus important sera l'intervention du président de la Fed Jerome Powell vendredi, a-t-on appris ce matin auprès de Commerzbank.

Selon les analystes, on s'attend généralement à ce que Powell présente des perspectives actualisées. Selon l'économiste d'UBS Jonathan Pingle, il est toutefois encore trop tôt pour annoncer la victoire sur l'inflation et la fin du cycle de resserrement. En effet, cela dépend encore trop de l'évolution des données conjoncturelles. Il s'attend plutôt à ce que Powell maintienne une certaine attitude restrictive et laisse la porte ouverte à d'autres hausses de taux. Mais il ne parlera probablement pas concrètement d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt pour la prochaine décision en septembre, prévoit Pingle./tih/bek/jha/