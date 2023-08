L'Allemagne a longtemps bénéficié d'une ère d'argent bon marché qui a alimenté un boom de l'immobilier pendant une décennie, mais le secteur est aujourd'hui confronté à un important retournement de situation.

Le plus grand groupe immobilier allemand, Vonovia, a affiché des pertes et des dépréciations de plusieurs milliards d'euros et la croissance de l'emploi dans le secteur de la construction a stagné.

Voici quelques questions clés sur l'évolution de la crise :

POURQUOI S'INTÉRESSER À L'ALLEMAGNE ?

La faiblesse de l'immobilier s'est également manifestée aux États-Unis et en Suède, mais l'Allemagne est importante parce qu'elle est la plus grande économie d'Europe et le plus grand marché d'investissement immobilier du continent.

Le secteur immobilier représente environ un cinquième de la production économique et un emploi sur dix, selon la Fédération allemande de l'immobilier.

QUELLE EST LA GRAVITÉ DE LA SITUATION ?

La construction neuve s'est effondrée en Allemagne au cours du premier semestre, chutant de 47 % par rapport à la moyenne des deux dernières années, et les nouveaux permis de construire ont chuté de 27 % au cours des cinq premiers mois.

Les prix de l'immobilier ont également connu leur plus forte baisse au cours du premier trimestre depuis que l'office allemand des statistiques a commencé à recueillir des données, avec un recul de 6,8 % par rapport à l'année précédente.

En septembre, les données montreront dans quelle mesure la tendance se poursuit et mettront en lumière l'état des emplois dans le secteur de la construction.

"La crise actuelle va certainement se poursuivre pendant un certain temps encore", a déclaré Sven Carstensen, directeur général de Bulwiengesa, une société de conseil et d'analyse immobilière.

QU'EST-CE QUI SE CACHE DERRIÈRE CE MARASME ?

Le principal facteur a été la hausse soudaine et rapide des taux d'intérêt par la Banque centrale européenne, qui lutte contre les taux d'inflation les plus élevés depuis des décennies, mais ce n'est pas tout.

Les coûts de construction ont également grimpé en flèche et la demande de bureaux et d'espaces commerciaux a diminué après la pandémie. La guerre en Ukraine a également rendu l'immobilier allemand plus risqué pour les investisseurs étrangers.

"Si vous êtes un investisseur du Moyen-Orient, l'Allemagne semble être assez proche de l'Ukraine. Ils disent : "Je veux allouer de l'argent aux États-Unis et à l'Asie et pas à l'Allemagne"", a déclaré Florian Schwalm, consultant chez EY.

QUELLE EST LA PROCHAINE ÉTAPE ?

L'Allemagne, dont la population a récemment augmenté en raison de l'afflux de millions de migrants et de réfugiés ukrainiens, vise à construire 400 000 appartements par an, mais a du mal à atteindre ses objectifs.

Les politiciens, les ministères et l'industrie immobilière se réuniront avec le chancelier Olaf Scholz le 25 septembre pour essayer de trouver des solutions, et certains sont déjà en train de faire des propositions pour rajeunir le secteur.

QUELLES SONT LES IDÉES ?

La semaine dernière, Klara Geywitz, ministre allemande du logement, a demandé des allègements fiscaux supplémentaires pour amortir les coûts de construction des nouveaux bâtiments résidentiels.

Le président de la Fédération allemande de l'immobilier, Andreas Mattner, fait pression sur le gouvernement pour qu'il suspende temporairement la taxe sur les ventes immobilières et demande un programme de crédit à faible taux d'intérêt pour soutenir la construction de nouveaux immeubles résidentiels.

Tim-Oliver Mueller, président de la Fédération allemande de l'industrie de la construction, fait pression en faveur d'un train de mesures d'urgence qui inclurait la vente à prix réduit de terrains publics pour la location d'immeubles.