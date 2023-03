Soupçons de corruption - Perquisitions chez le géant de l'immobilier Vonovia

L'association de défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ADLC) a annoncé lundi qu'elle allait lancer une campagne de sensibilisation à la lutte contre la corruption dans le secteur de l 'immobilier. C'est ce qu'a confirmé mardi une porte-parole de l'entreprise. Plusieurs employés du groupe et d'autres personnes impliquées font l'objet d'une enquête pour soupçon de corruption, d'abus de confiance et d'escroquerie, a indiqué le parquet. Outre le géant du logement de Bochum, un concurrent basé dans le sud de l'Allemagne aurait également été lésé. Mais l'association des locataires de Rhénanie-du-Nord-Westphalie craint que des locataires aient également été lésés. Le "Westdeutscher Rundfunk" et le "Süddeutsche Zeitung" avaient précédemment rapporté l'information. Le cours de l'action a chuté de plus de cinq pour cent mardi.

"Aujourd'hui, les autorités chargées de l'enquête ont consulté des documents dans nos locaux, car il semble qu'il y ait des soupçons de pratiques problématiques dans la passation de marchés avec des sous-traitants, au détriment de Vonovia", a déclaré une porte-parole de Vonovia. En tant que partie lésée, le groupe coopère pleinement avec les autorités et leur donne accès aux documents nécessaires. "Nous sommes très intéressés par une clarification rapide et complète des accusations", a souligné la porte-parole. Selon les premières informations, seul un préjudice financier a été subi, a souligné l'entreprise. Aucune personne n'a été lésée et aucun bâtiment n'a été endommagé.

Selon l'enquête menée jusqu'à présent par le parquet, des employés ont favorisé certaines entreprises travaillant pour la société de logement lors de l'attribution de contrats et ont reçu en contrepartie de l'argent ou des avantages en nature. Les cahiers des charges auraient également été manipulés afin de permettre aux entreprises mandatées de facturer des prestations qui n'avaient effectivement pas été fournies. Les accusés se seraient partagé l'argent ainsi obtenu. Les enquêteurs n'ont pas précisé le montant du préjudice.

L'association allemande des locataires de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a averti que des locataires pourraient également avoir été lésés par ces opérations. En effet, une grande partie des prestations d'artisanat sous-traitées par Vonovia sont payées directement ou indirectement par les personnes qui vivent dans les logements de l'entreprise. Ainsi, de nombreux coûts liés à la modernisation, tout comme les prestations d'artisanat pour les frais d'exploitation, pourraient être imputés aux locataires selon la situation juridique. "Si les accusations sont confirmées, l'affaire doit être traitée de manière exhaustive afin que les locataires ne subissent pas les dommages par la suite", a exigé le président de l'association Hans-Jochem Witzke.

L'association allemande des locataires de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Deutscher Mieterbund NRW) et nombre de ses associations affiliées ont déjà critiqué à plusieurs reprises par le passé les procédures de Vonovia en matière de coûts d'exploitation et de modernisation. Il y avait souvent des litiges en raison de coûts élevés incompréhensibles du point de vue des locataires.

Après le passage d'un des accusés dans une société de logement du sud de l'Allemagne, les participants auraient également conclu des accords restreignant la concurrence dans le cadre d'appels d'offres afin d'obtenir l'attribution du marché à une entreprise déterminée. Là aussi, des factures excessives auraient été établies.

Au total, plus de 40 locaux privés et professionnels ont été perquisitionnés mardi dans le cadre de l'enquête menée en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dans le Bade-Wurtemberg, à Hambourg et en Saxe, et quatre mandats d'arrêt ont été exécutés, a indiqué le parquet./rea/DP/jha