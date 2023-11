FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - L'espoir d'un sommet sur les taux d'intérêt aux États-Unis a continué de stimuler les valeurs immobilières vendredi. Avec une hausse hebdomadaire à deux chiffres, le Stoxx Europe 600 Real Estate est clairement le vainqueur du tableau des valeurs européennes. La hausse des taux d'intérêt dans la lutte contre l'inflation élevée est un poison pour les groupes. En conséquence, l'indice avait encore chuté fin octobre à son niveau le plus bas depuis 2012. La deuxième pause consécutive de la Fed en matière de taux d'intérêt a toutefois déclenché une nette reprise. Les investisseurs espèrent désormais que les taux d'intérêt baisseront l'année prochaine.

Les titres de Vonovia ont même bondi en début de séance à 24,72 euros, leur plus haut niveau depuis février. Le plus grand groupe allemand de l'immobilier résidentiel a annoncé, en plus de ses résultats, la vente de nouveaux projets de construction à CBRE Investment Management pour environ 357 millions d'euros. Au total, Bochum a réalisé cette année des recettes d'environ 3,7 milliards d'euros grâce à des ventes de logements et à la vente de parts minoritaires dans des portefeuilles immobiliers. "C'est une nouvelle très positive", a déclaré un spécialiste de Borsia. "La réduction du passif progresse bien."/ag/mis