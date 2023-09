FRANCFORT (dpa-AFX) - L'action Vonovia a tenté lundi de reprendre sa tendance haussière. Un relèvement de la note à "Equal-weight" par la banque Morgan Stanley a été déterminant pour le sentiment. Le retrait des actions du groupe immobilier de l'indice phare de la zone euro EuroStoxx 50 correspond entre-temps aux attentes.

En fin de matinée, les titres affichaient encore une hausse d'environ un demi pour cent à près de 22 euros - après un pic de 2,5 pour cent dans les premières minutes. Ils se sont ainsi mieux comportés que l'indice sectoriel Stoxx Europe 600 Real Estate, qui a modérément augmenté.

Le sommet intermédiaire de 22,39 euros atteint fin août constituait une résistance que les actions n'ont pas pu surmonter dans un premier temps. La dernière fois que le cours était plus élevé, c'était en mars, avant que la hausse vertigineuse des taux d'intérêt sur le marché des capitaux ne renforce encore la tendance à la baisse des actions à l'époque.

Morgan Stanley craint certes que la résistance opérationnelle actuelle du secteur immobilier européen ne s'affaiblisse, mais les experts voient des opportunités isolées. Ils ont notamment cité des valeurs britanniques "survendues", pour lesquelles ils sont devenus en partie plus optimistes et notent désormais Hammerson avec "overweight". En Allemagne, ils sont désormais neutres sur Vonovia, mais continuent de conseiller d'éviter les actions de son concurrent Aroundtown en raison de son endettement élevé.

Le secteur s'était récemment redressé, et Vonovia en particulier. Alors que le secteur a gagné environ 9 pour cent depuis le 21 août, le membre du Dax affiche une hausse de près de 17 pour cent sur la même période. L'espoir de voir les taux d'intérêt cesser d'augmenter et de voir l'environnement du marché de l'immobilier se redresser a joué un rôle moteur.

Mais depuis son plus haut de janvier, l'action Vonovia a tout de même perdu 22 pour cent de sa valeur et même plus de la moitié depuis son record de 2020. Cette évolution est l'une des raisons pour lesquelles le groupe immobilier allemand doit quitter l'EuroStoxx. Comme il a été annoncé tard vendredi, Vonovia devrait y être échangé dans deux semaines contre le constructeur italien de voitures de sport Ferrari./tih/mis/zb