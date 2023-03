Vonovia gagne nettement plus au niveau opérationnel en 2022 - prévoit une baisse des bénéfices en 2023

BOCHUM (dpa-AFX) - Vonovia, le plus grand groupe immobilier d'Allemagne, a principalement bénéficié l'an dernier de l'acquisition de Deutsche Wohnen et d'une hausse de ses revenus locatifs. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ont nettement progressé. Pour l'année en cours, le groupe reste prudent.

La demande de logements continuera d'augmenter en 2023, mais l'environnement de marché reste difficile, a déclaré le président de l'entreprise, Rolf Buch, jeudi après la clôture de la bourse. Cette année, les revenus du segment devraient augmenter pour atteindre 6,40 à 7,20 milliards d'euros. La direction vise 2,60 à 2,85 milliards d'euros pour le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) et 1,75 à 1,95 milliard d'euros pour le résultat opérationnel (FFO).

En 2022, le bénéfice d'exploitation (FFO) a augmenté d'un cinquième sur un an, à 2,04 milliards d'euros, principalement grâce à l'acquisition de Deutsche Wohnen. Les loyers ont augmenté en moyenne à 7,49 euros par mètre carré à la fin décembre, soit 2,2 % de plus qu'un an auparavant. Ce sont surtout les logements modernisés qui ont contribué à cette augmentation. Les propriétaires peuvent répercuter sur le loyer une partie des coûts de rénovation énergétique, comme l'isolation thermique ou le remplacement de vieux systèmes de chauffage et de fenêtres.

L'année dernière, le chiffre d'affaires a augmenté de près d'un cinquième pour atteindre 6,26 milliards d'euros. Au final, Vonovia a enregistré une perte de 669 millions d'euros, contre un bénéfice de plus de 2,4 milliards d'euros un an plus tôt. Buch a expliqué ce déficit par des dépréciations de son portefeuille immobilier, de ses activités de développement et de sa filiale de soins, pour un montant total de près de 1,3 milliard d'euros./mne/jha/