BERLIN (dpa-AFX) - Le plus grand groupe immobilier allemand Vonovia a déclaré qu'il renonçait pour l'instant à construire des dizaines de milliers de nouveaux logements en raison des taux d'intérêt et des coûts de construction élevés. "Chez nous, les plans pour un total de 60 000 logements sont dans les tiroirs", a déclaré le président du directoire Rolf Buch aux journaux du groupe de médias Funke (mercredi). "Nous préparons tout jusqu'au droit de construire. Et nous espérons que la construction sera bientôt à nouveau rentable et rentable. Alors nous voulons à nouveau construire immédiatement".

Du point de vue de Buch, il manque actuellement plus d'un million de logements en Allemagne. "Mon estimation est la suivante : nous avons besoin de 700 000 logements par an, notamment en raison de l'augmentation de l'immigration". Le problème n'est donc pas un million de logements, mais plusieurs millions de logements qui manquent en très peu de temps./sl/DP/zb