Vonovia perd des milliards - La dévaluation du portefeuille immobilier pèse sur les comptes

BOCHUM (dpa-AFX) - Vonovia, le plus grand groupe immobilier résidentiel d'Allemagne, a subi une perte de plusieurs milliards d'euros au premier trimestre. Au final, une perte de près de 2,1 milliards d'euros a été enregistrée en raison d'une dévaluation du portefeuille immobilier, a annoncé jeudi le groupe de la Dax à Bochum. Au cours de la même période de l'année précédente, Vonovia avait enregistré un bénéfice de 58,3 millions d'euros. La valeur du portefeuille locatif s'élevait à environ 91,2 milliards d'euros fin mars, a-t-on précisé. Fin 2022, les biens immobiliers étaient encore évalués à 94,7 milliards d'euros.

"Notre évaluation offre une grande transparence dans la perspective de la situation difficile du premier trimestre 2023", a déclaré le président de l'entreprise, Rolf Buch, cité dans le communiqué. Il s'agit toutefois d'un instantané. D'autant plus que le conseil d'administration de Vonovia prévoit pour la première fois des transactions importantes au deuxième trimestre.

Les affaires courantes de Vonovia n'étaient pas non plus au beau fixe. Le bénéfice d'exploitation (FFO) a baissé de près de 18 % en glissement annuel, à 462,6 millions d'euros. Outre des charges d'intérêts plus élevées, ce sont surtout les activités de développement de projets et de services supplémentaires qui ont connu une évolution plus faible.

Les activités de location de Vonovia se sont mieux comportées en raison de la demande toujours élevée de logements abordables dans les zones urbaines. Les loyers ont augmenté en moyenne à 7,54 euros par mètre carré à la fin mars, soit 1,9% de plus qu'un an auparavant. En Allemagne, le loyer moyen de Vonovia à la fin mars était de 7,46 euros par mètre carré.

Le chiffre d'affaires a diminué d'un peu plus de 12 % au cours des trois premiers mois pour atteindre 1,43 milliard d'euros. Vonovia a expliqué ce recul par une baisse significative des revenus issus de l'activité de développement de projets et par une diminution des ventes de logements. L'entreprise a confirmé ses objectifs annuels./mne/stk