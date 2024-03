BOCHUM (dpa-AFX) - Vonovia, le plus grand groupe immobilier résidentiel d'Allemagne, a nettement creusé ses pertes l'an dernier. En raison d'une nouvelle dévaluation de son portefeuille immobilier, le groupe Dax a enregistré une perte de près de 6,8 milliards d'euros, comme il l'a annoncé jeudi après la clôture de la Bourse de Bochum. L'année précédente, Vonovia avait enregistré un déficit d'environ 669 millions d'euros. La valeur du portefeuille locatif s'élevait à environ 83,9 milliards d'euros fin décembre 2023. Un an plus tôt, Vonovia avait encore évalué ses biens immobiliers à 94,7 milliards d'euros.

Les affaires courantes du groupe se sont également détériorées en 2023. Le bénéfice d'exploitation (FFO) a baissé de neuf pour cent pour atteindre 1,8 milliard d'euros. Tandis que l'activité de développement de projets et de services supplémentaires s'est surtout développée plus faiblement, la location a nettement progressé en raison de la demande toujours élevée de logements dans les zones urbaines.

Fin décembre, les loyers ont augmenté en moyenne de 3,8 % à l'échelle du groupe. En Allemagne, le loyer moyen de Vonovia s'élevait fin décembre à 7,63 euros par mètre carré. Les actionnaires devraient en profiter : Le management veut proposer à l'assemblée générale un dividende de 90 centimes d'euro par action. Un an auparavant, le groupe avait distribué 85 centimes.

Pour l'année en cours, Vonovia prévoit un résultat ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda ajusté) de 2,55 milliards à 2,65 milliards d'euros. L'année précédente, le résultat s'était élevé à 2,58 milliards d'euros. Le bénéfice avant impôts ajusté devrait se situer entre 1,7 milliard et 1,8 milliard d'euros. L'année dernière, il s'était élevé à 1,87 milliard d'euros.

Sur le marché financier, les nouvelles ont été bien accueillies dans la soirée : L'action Vonovia a gagné deux pour cent par rapport au cours de clôture de Xetra sur la plateforme Tradegate dans les transactions après la clôture./mne/stw