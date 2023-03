Vonovia réduit fortement ses dividendes - baisse des bénéfices attendue en 2023

BOCHUM (dpa-AFX) - Vonovia, le plus grand groupe immobilier allemand, a bénéficié l'an dernier de l'acquisition de Deutsche Wohnen et d'une hausse de ses revenus locatifs. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ont fortement progressé. Mais au final, la société a enregistré un déficit important. L'entreprise veut maintenant réduire considérablement le dividende. La direction proposera à l'assemblée générale des actionnaires un dividende de 85 centimes par action, a annoncé l'entreprise jeudi après la clôture de la bourse. Un an plus tôt, le groupe avait encore versé 1,66 euro. Les analystes s'attendaient à une baisse, mais moins prononcée.

L'action est tombée vendredi à un nouveau plus bas depuis octobre. Elle a désormais perdu environ un tiers depuis début février.

"Nous continuons à nous attendre à une évolution stable du côté des revenus", a déclaré le président de l'entreprise Rolf Buch. Toutefois, l'entreprise doit trouver un équilibre entre deux attentes différentes de ses propriétaires. Un groupe d'actionnaires souhaite une continuité des dividendes, un autre exige une discipline particulière en matière de capital. Les deux sont aussi importants l'un que l'autre. "Nous sommes convaincus que notre proposition est appropriée", a-t-il ajouté. En principe, la politique de dividende sera maintenue avec un taux de distribution d'environ 70 pour cent du résultat d'exploitation (FFO) après minorités.

Actuellement, la hausse des taux d'intérêt et l'inflation compliquent considérablement l'environnement du secteur immobilier, fortement financé par le crédit. De plus, de nombreuses entreprises du secteur doivent réduire massivement la valeur comptable de leur portefeuille immobilier en raison de la hausse des taux d'intérêt. Les concurrents TAG Immobilien, Grand City Properties et LEG Immobilien avaient donc complètement supprimé leurs dividendes.

Pour l'année en cours, l'entreprise se montre toujours prudente. La demande de logements continuera d'augmenter en 2023, mais l'environnement de marché reste difficile, a déclaré Buch. Cette année, les revenus sectoriels devraient augmenter pour atteindre 6,40 à 7,20 milliards d'euros. Pour le résultat d'exploitation (FFO), la direction vise 1,75 à 1,95 milliard d'euros. Lors d'une conférence téléphonique, Buch a expliqué la baisse attendue par l'augmentation des coûts de financement et des impôts.

En 2022, le bénéfice d'exploitation a augmenté d'un cinquième sur un an pour atteindre 2,04 milliards d'euros, principalement grâce à l'acquisition de Deutsche Wohnen. Les loyers ont augmenté en moyenne à 7,49 euros par mètre carré dans l'ensemble du groupe à la fin décembre, soit 3,3 % de plus qu'un an auparavant sur une base comparable. Ce sont surtout les logements modernisés qui ont contribué à cette croissance, notamment parce que les coûts des rénovations énergétiques telles que l'isolation thermique et le remplacement des anciens systèmes de chauffage et des fenêtres peuvent être partiellement répercutés sur le loyer en Allemagne. Il n'y a pratiquement pas de logements vacants ni de loyers impayés, a déclaré Buch.

Le chiffre d'affaires a augmenté de près d'un cinquième l'année dernière pour atteindre 6,26 milliards d'euros. Au final, Vonovia a enregistré une perte de 669 millions d'euros, contre un bénéfice de plus de 2,4 milliards d'euros un an plus tôt. Buch a expliqué ce déficit par des dépréciations sur le portefeuille immobilier, sur l'activité de développement de projets et sur la filiale de soins, pour un montant total de près de 1,3 milliard d'euros.

Vonovia a connu une forte croissance au cours des dernières années de la phase de taux d'intérêt bas, notamment grâce à des acquisitions en Allemagne et à l'étranger. Le groupe a également profité de la hausse des loyers dans les grandes villes et des nouvelles constructions. En 2021, Vonovia a réussi à acquérir Deutsche Wohnen, le deuxième plus grand bailleur d'Allemagne. L'année dernière, Vonovia est également devenu le premier actionnaire du groupe Adler, son rival dans le secteur, qui était dans une mauvaise passe. Au total, Vonovia, la plus grande société privée de logement en Europe, possède près de 550 000 logements en Allemagne, en Suède et en Autriche.

Entre-temps, après des années d'expansion, Vonovia veut se séparer d'environ 66 000 logements d'une valeur totale d'environ 13 milliards d'euros. Cependant, les investisseurs sont de plus en plus réticents à acheter des biens immobiliers en raison de la hausse des taux d'intérêt. "Le marché n'est pas complètement à l'arrêt, mais il est laborieux", a déclaré Buch. En janvier et décembre, il y avait peu d'intérêt à acheter, mais actuellement, la demande est à nouveau plus forte. L'année dernière, Vonovia a vendu 19 760 appartements, y compris des appartements au-dessus de leur valeur comptable. Actuellement, Vonovia vend également sa participation de 10 % dans son portefeuille immobilier en France, et ce avec un bénéfice, a déclaré le manager.

En raison de la forte augmentation des coûts de construction et de financement, Vonovia ne prévoit pas de nouveaux projets de construction pour le moment. Cependant, les projets déjà en cours de construction seront menés à terme. En 2023, Vonovia achèvera tout de même 3450 logements, a déclaré Buch. "La construction de nouveaux bâtiments qui conduisent à des loyers raisonnables est tout simplement économiquement possible dans la situation actuelle", a-t-il ajouté./mne/knd/mis