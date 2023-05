Vonovia vend cinq biens immobiliers pour 560 millions d'euros

BOCHUM (dpa-AFX) - Vonovia, le plus grand groupe immobilier résidentiel d'Allemagne, se procure de l'argent supplémentaire en vendant cinq de ses actifs immobiliers. Le groupe coté en bourse (Dax) a annoncé jeudi à Bochum qu'il allait vendre cinq biens immobiliers comprenant 1350 appartements pour un montant de 560 millions d'euros. L'acheteur est un fonds géré par CBRE Investment Management. La valeur comptable des biens vendus, à laquelle s'ajoutent les coûts estimés jusqu'à l'achèvement pour les biens non encore achevés, s'élève à environ 600 millions d'euros.

En raison des différentes dates d'exécution et des paiements partiellement échelonnés des prix d'achat, les prix d'achat devraient être versés entre mai et décembre, a ajouté la société. Vonovia s'attend à un afflux de liquidités après impôts et frais de transaction d'environ 535 millions d'euros. Le groupe a récemment annoncé son intention de céder près de 30 % de son portefeuille Südewo à une société gérée par Apollo pour un milliard d'euros. Le produit de la vente sera utilisé pour réduire la dette.

Après des années d'expansion, Vonovia veut se séparer d'environ 66 000 logements d'une valeur totale d'environ 13 milliards d'euros./mne/zb