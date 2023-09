Allemagne : baisse record des prix à la production

WIESBADEN - En Allemagne, les prix au niveau des producteurs ont connu leur plus forte baisse depuis le début de l'enquête. En août, les prix à la production ont chuté de 12,6 pour cent en comparaison annuelle, a annoncé mercredi l'Office fédéral de la statistique à Wiesbaden. Il s'agit de la plus forte baisse depuis le début des relevés en 1949. Les analystes s'attendaient toutefois à cette évolution.

Enquête : le secteur immobilier sous pression en Allemagne

MUNICH - Dans le secteur de l'immobilier, un nombre croissant d'entreprises sont sous pression selon une enquête de Messe München. Selon ce sondage, la moitié des entreprises stoppent les nouveaux développements de projets et plus des deux tiers d'entre elles connaissent au moins des retards. Le directeur du salon, Stefan Rummel, a présenté mercredi les résultats de l'enquête menée auprès de 751 exposants et participants allemands au salon immobilier Expo Real, qui débute cette année le 4 octobre. "Dans l'ensemble, la pression du refinancement augmente massivement chez les développeurs de projets", a déclaré Rummel.

ROUNDUP : L'association logistique prévoit une hausse des prix en raison de la réforme du péage poids lourds

BERLIN/DÜSSELDORF - Le secteur de la logistique prévoit une hausse des prix à l'achat pour les consommateurs en raison de l'augmentation des coûts de transport. La raison invoquée est l'augmentation du péage pour les camions prévue par le gouvernement fédéral. Dirk Engelhardt, porte-parole du conseil d'administration de l'association fédérale des transports routiers de marchandises, de la logistique et de l'élimination (BGL), a déclaré mercredi à Berlin que plus de 80 pour cent des marchandises étaient transportées par camion.

Douze Länder s'opposent ensemble à une plainte contre la péréquation financière

HANOVRE - Dans le litige qui les oppose à la Bavière au sujet de la péréquation financière entre les Länder, douze Länder se font représenter par le spécialiste du droit public Stefan Korioth. Un contrat a été signé en ce sens mercredi au ministère des Finances de Basse-Saxe à Hanovre. C'est ce qu'a fait savoir le ministère.

Lemke : prolonger le frein aux prix de l'énergie jusqu'en avril 2024

BERLIN - La ministre fédérale de la Protection des consommateurs Steffi Lemke a demandé que les freins aux prix de l'énergie soient prolongés jusqu'en avril 2024. "Les freins aux prix de l'électricité et du gaz introduits fin 2022 ont été un instrument important, en particulier l'hiver dernier, pour protéger contre les difficultés particulières et les hausses de prix dues à la crise énergétique liée à la guerre", a déclaré la politicienne des Verts mercredi, selon un communiqué. "Même si la situation sur les marchés de l'énergie s'est détendue ces derniers mois, le risque d'une hausse des prix à court terme n'est pas écarté à l'approche de l'hiver". C'est pourquoi les freins aux prix de l'énergie seront également nécessaires l'hiver prochain pour protéger les consommateurs.

Les planificateurs économiques chinois voient le pays continuer sur la voie de la reprise

PEKIN - Les planificateurs économiques de la Chine voient l'économie de la République populaire continuer sur la voie de la reprise. "Le développement économique de la Chine dispose toujours d'une base bien soutenue et de nombreuses conditions avantageuses", a déclaré mercredi à Pékin le vice-président de la Commission du développement et de la réforme, Cong Liang. L'économie chinoise se redressera et connaîtra un mouvement de hausse durable. La demande intérieure s'est redressée, la production et l'offre ont augmenté et les "ajustements structurels" progressent, a expliqué Cong Liang.

Etude : les prix de l'immobilier ont baissé à Francfort et à Munich

FRANCFORT - Selon une étude, le risque de bulle immobilière a diminué à Munich et à Francfort en raison de la baisse des prix. Mais l'immobilier résidentiel n'y est toujours pas une aubaine. Dans son étude publiée mercredi, la banque suisse UBS estime que les deux métropoles sont surévaluées. Au niveau mondial, l'UBS ne voit plus que Zurich et Tokyo dans la zone de risque de bulle, soit sept villes de moins que l'année dernière. Dans certaines métropoles, les prix de l'immobilier résidentiel corrigés de l'inflation ont chuté comme jamais depuis la crise financière de 2008.

La Grande-Bretagne : L'inflation baisse de manière surprenante - la livre sous pression

LONDRES - L'inflation en Grande-Bretagne a étonnamment ralenti en août. Par rapport au même mois de l'année précédente, les prix à la consommation ont augmenté de 6,7 pour cent - contre 6,8 pour cent le mois précédent, a annoncé mercredi à Londres l'office des statistiques ONS. Les analystes s'attendaient en revanche à une hausse de 7,0% en moyenne. En comparaison mensuelle, le coût de la vie a augmenté de 0,3 pour cent.

Les exportations japonaises baissent à nouveau

TOKYO - Les exportations japonaises ont baissé en août pour le deuxième mois consécutif. La valeur des exportations a baissé de 0,8 pour cent par rapport à l'année précédente, principalement en raison d'une forte chute de la demande chinoise, pour atteindre près de huit billions de yens (51 milliards d'euros), a annoncé le ministère japonais des Finances mercredi à Tokyo. En juillet, les exportations de la troisième plus grande économie du monde avaient chuté pour la première fois depuis février 2021. Les économistes voient dans cette évolution une tendance inquiétante pour le pays qui dépend fortement de son économie d'exportation. Le recul en août a toutefois été un peu moins important que ce que les experts avaient prévu en moyenne. Les importations ont chuté encore plus fortement que les exportations en août. La valeur de ces dernières a baissé de près de 18 pour cent pour atteindre 8,9 billions de yens, ce qui s'explique avant tout par la nette baisse des prix du gaz, du charbon et du pétrole par rapport à l'année précédente.

DGB : prolonger et élargir le frein aux prix de l'électricité

BERLIN - La Confédération des syndicats allemands se prononce en faveur d'une prolongation du frein aux prix de l'électricité au-delà de la fin de l'année. "Le frein aux prix de l'électricité est efficace, mais pas suffisamment, et doit donc être prolongé et, dans ce cadre, adapté aux défis actuels", a déclaré mercredi la présidente de la DGB, Yasmin Fahimi, selon un communiqué. Elle a également demandé qu'il y ait également un prix de l'électricité temporaire et compétitif pour l'industrie à forte consommation d'énergie.

ROUNDUP 2/Syndicats et défenseurs des consommateurs : prolonger le frein aux prix

BERLIN - A l'approche de l'hiver, de plus en plus de voix s'élèvent pour prolonger les fameux freins aux prix de l'énergie. La Fédération des syndicats allemands s'est prononcée mercredi en faveur du maintien et de l'extension du frein aux prix de l'électricité au-delà de la fin de l'année. L'association fédérale des centres de consommateurs a demandé que tous les freins aux prix soient prolongés jusqu'à Pâques 2024. "Ainsi, les ménages privés seraient protégés contre de nouvelles hausses de prix de l'électricité, du gaz et du chauffage urbain l'hiver prochain", a déclaré la présidente Ramona Pop. La même demande a été formulée par la ministre de la Protection des consommateurs Steffi Lemke (Verts).

ROUNDUP/Bâtiment et immobilier : de la crise à l'alarme

MUNICH/BOCHUM - Dans le secteur de l'immobilier et de la construction, l'ambiance de crise se transforme en ambiance d'alarme avant le sommet sur le logement prévu à la chancellerie. La plus grande société de logement d'Allemagne, Vonovia, a gelé la construction de dizaines de milliers de logements prévus. C'est ce qu'a déclaré le président du directoire Rolf Buch aux journaux du groupe de médias Funke (mercredi). Selon l'analyse de l'intermédiaire de financement Interhyp, les citoyens sont actuellement nombreux à enterrer leur rêve de devenir propriétaires. De plus, les signes indiquant qu'un nombre croissant d'agences immobilières sont sous pression en raison de la crise se multiplient. C'est ce qu'a rapporté Stefan Rummel, le chef de la foire de Munich.

