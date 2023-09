Vontier Corporation est une entreprise de technologie industrielle. La société propose des équipements techniques, des composants, des logiciels et des services pour la fabrication, la réparation et l'entretien dans le secteur des infrastructures de mobilité dans le monde entier. La société fournit une gamme de solutions couvrant les capteurs environnementaux, les équipements de ravitaillement en carburant, le matériel de paiement sur le terrain, les logiciels de gestion à distance et de flux de travail, le suivi des véhicules et la gestion de flotte, les solutions logicielles pour le contrôle des feux de circulation et les équipements de mécanique et de technique automobile. La société commercialise ses produits et services auprès d'opérateurs de carburants commerciaux et de détail, d'entreprises de réparation de véhicules commerciaux, de gouvernements municipaux et d'entités de sécurité publique, ainsi que de propriétaires/opérateurs de parcs de véhicules. Elle propose une gamme de produits de technologies de la mobilité, qui comprend le ravitaillement en carburant au détail/commercial, la télématique et la ville intelligente. Ses produits de technologies de diagnostic et de réparation comprennent des équipements de réparation de véhicules et de service des roues.

Secteur Equipements et pièces électroniques