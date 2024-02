Vontier Corporation est une entreprise mondiale de technologie industrielle. La société est engagée dans les technologies et les solutions de mobilité et multi-énergie pour répondre aux besoins d'un écosystème de mobilité. Ses activités dans le domaine des technologies de la mobilité se concentrent sur les solutions intégrées de ravitaillement en carburant, les solutions de vente au détail, les solutions d'énergie alternative, la gestion des flottes et des actifs mobiles basée sur les données, et l'infrastructure des villes intelligentes. La division Diagnostics and Repair Technologies fabrique et distribue des outils de réparation de véhicules, des boîtes à outils, des équipements de diagnostic automobile et des logiciels, ainsi qu'une gamme complète d'équipements pour l'entretien des roues. Les marques de la société comprennent driivz, DRB, Gilbarco Veeder-Root, Hennessy Industries, Matco Tools, Sparkion et Teletrac Navman. Gilbarco Veeder-Root fournit des solutions intégrées de ravitaillement en carburant pour les commerces de détail et les entreprises. Matco Tools fabrique, distribue et entretient des outils et équipements professionnels de qualité pour la réparation et l'entretien des véhicules automobiles.

Secteur Equipements et pièces électroniques