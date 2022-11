Encore malmené par les marchés, Vontobel va faire des économies

Zurich (awp) - Chez Vontobel, le troisième trimestre s'est révélé tous aussi difficile que les six premiers mois de l'année, voire encore plus compliqué en termes de sorties d'argent. La maison d'investissement zurichoise s'attend à une baisse du résultat annuel et prévoit des économies à hauteur de plusieurs dizaines de millions de francs suisses.

La performance après neuf mois reflète un contexte de marché défavorable, indique jeudi la banque zurichoise. A fin septembre, la masse sous gestion s'est ainsi tassée à 201,2 milliards de francs suisses - dont 107,8 milliards pour l'activité de gestion d'actifs et 89,0 milliards pour celle de gestion de fortune - ce qui représente un recul de 3,5% sur trois mois.

Le bilan n'est guère plus réjouissant en ce qui concerne la collecte. Au troisième trimestre, Vontobel a subi un reflux d'argent frais de 2,5 milliards de francs suisses, plus que doublé par rapport aux sorties de 1,0 milliard des deux premiers partiels réunis. La gestion de fortune s'est maintenue à flot (entrées de 0,9 milliard) contrairement à la gestion d'actifs (reflux de 3,3 milliards).

Depuis le début de l'année, la masse sous gestion a fondu de 42,5 milliards de francs suisses, plombée par un effet de marché négatif de 43,8 milliards. De janvier à septembre, Vontobel a enregistré des sorties d'argent de 3,4 milliards et un apport de 6,2 milliards lié à la reprise de l'activité UBS SFA. Les fluctuations de change ont causé un reflux de 1,4 milliard.

La contreperformance de la gestion d'actifs a pesé lourd dans la balance, en témoigne une décollecte de 7,3 milliards de francs suisses, à comparer à l'afflux de 3,9 milliards de francs suisses de la gestion de fortune, selon les indications fournies par la banque.

Encore des économies en 2023

"En réaction à la détérioration des marchés financiers", Vontobel lance un programme d'économies qui devrait permettre de baisser les coûts opérationnels entre 40 à 70 millions de francs suisses en 2022. L'année dernière, ceux-ci ont atteint 1,07 milliards. Une nouvelle baisse des charges de l'ordre de 65 millions est attendue pour l'année prochaine.

Le résultat pour 2022 devait être inférieur à celui de l'exercice précédent, précise le communiqué.

La banque de gestion tient par ailleurs sa journée des investisseurs ce jeudi. En préambule de cet événement, la direction a confirmé son objectif pour 2030, qui consiste à devenir "l'une des maisons d'investissement de pointe et les plus respectées sur les marchés cibles". Une accélération de la croissance aux Etats-Unis figure parmi les ambitions du groupe.

Par ailleurs, Vontobel entend mettre l'accent sur les solutions de capital-investissement pour les clients privés. Pour la Banque cantonale de Zurich, cette stratégie est pertinente. La demande est forte pour ce genre de produit, dont l'offre est très limitée à l'heure actuelle pour les particuliers. L'un des spécialistes, Partners Group, a rappelé récemment l'importante taille du marché adressable et son potentiel croissance, note l'analyste Christian Schmidiger.

Les investisseurs semblaient moins enthousiastes. A 10h08, l'action Vontobel perdait 2,0% à 57,50 francs suisses, dans un SPI en recul de 0,58%.

