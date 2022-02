Le bénéfice annuel de Vontobel s'envole, dopé par la demande

Zurich (awp) - La banque de gestion Vontobel a bénéficié l'année dernière d'une forte croissance dans la gestion de fortune et d'une demande solide pour les produits d'investissements. Le bénéfice net de l'établissement zurichois a ainsi bondi de 48% à 384 millions de francs suisses.

Cette performance s'inscrit dans un contexte de nette augmentation des volumes, la masse sous gestion ayant gonflé de 8% à 268,1 milliards de francs suisses, indique mercredi Vontobel. Les entrées nettes d'argent se sont élevées à 8,1 milliards, un montant s'approchant de la fourchette visée. Sur cette somme, 5,6 milliards proviennent de l'activité de gestion de fortune et 1,9 milliard de la gestion d'actifs.

Dans son communiqué, la banque affirme avoir pu générer de la croissance de manière organique, mais également grâce à l'apport des sociétés acquises. Les recettes ont ainsi progressé de 21% à 1,54 milliard de francs suisses. Ce produit, qualifié de record, provient à 80% des activités de gestion de fortune et de gestion d'actifs.

Les marges brutes ont atteint 42 points de base (pb) dans la gestion d'actifs, un indicateur stable sur un an, et 70 pb dans la gestion de fortune, en recul de 5 pb. Le résultat avant impôts affiche une augmentation de 46% à 467 millions de francs suisses.

Le conseil d'administration propose le versement d'un dividende de 3 francs suisses par action, relevé d'un tiers sur un an.

A fin décembre, le ratio de fonds propres durs (CET1) de l'établissement zurichois atteignait 16,6%, contre 13,8% douze mois auparavant.

La direction ne fournit aucune prévision chiffrée pour l'exercice en cours, affirmant être "confiante". Les objectifs à horizon 2030, établis dans le cadre de la stratégie "Lighthouse Ambition", restent de mise.

L'acquisition de l'intégralité de Twentyfour Asset Management et celle, annoncée en décembre, d'UBS Swiss Financial Advisers devraient contribuer à plus de 30 millions de francs suisses au bénéfice net, précise Vontobel.

fr/jh