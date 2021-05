Vontobel nomme Maria-Antonella Bino juriste en chef

Zurich (awp) - La banque de gestion Vontobel a nommé Maria-Antonella Bino juriste en chef et membre de la direction à partir du 1er juin. L'équipe en charge des questions légales et de conformité était dirigée par les directeurs financiers et opérationnels de manière intérimaire depuis le début de l'année.

Mme Bino, ancienne adjointe du procureur générale de la Confédération, travaillait jusqu'ici pour la banque numérique Sygnum, également comme directrice des affaires juridiques. La nouvelle responsable a aussi occupé le même poste auprès de BNP Paribas Suisse, précise mercredi un communiqué.

lk/jh