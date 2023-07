Vontobel Holding AG est une banque privée basée en Suisse et une société holding du Groupe Vontobel. Elle est structurée en trois unités d'affaires principales : Private Banking, Investment Banking et Asset Management. Les services de Private Banking comprennent les services de gestion de portefeuille pour les clients privés ainsi que les services de conseil en placement actif et les services de garde. L'unité d'affaires Investment Banking se concentre sur les activités liées aux produits dérivés et structurés et sur le courtage, ainsi que sur certaines activités de financement d'entreprises. L'unité Asset Management est spécialisée dans la gestion active d'actifs basée sur l'allocation d'actifs, la sélection de titres et les approches multi-gestionnaires. Ses produits sont distribués par des canaux de gros et directement à des clients institutionnels. La Banque exploite un certain nombre de filiales situées notamment en Suisse, en Autriche, en Allemagne, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, aux Emirats arabes unis, à Hong Kong, à Singapour et à Grand Cayman.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds