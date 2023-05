Zeno Staub quitte la tête de Vontobel et se lance en politique

Zurich (awp) - Le directeur général de Vontobel, Zeno Staub, se retirera après 12 ans à ce poste lors de l'assemblée générale d'avril 2024, afin de se présenter aux prochaines élections fédérales. Un successeur sera désigné d'ici fin 2023, après un processus comprenant des candidats internes et externes.

M. Staub, qui a passé 22 ans chez Vontobel dont 20 à la direction, sera en tête de liste pour Le Centre lors des élections au Conseil national à Zurich cet automne. Après une pause d'une année, le dirigeant de la maison d'investissement zurichoise candidatera comme "simple membre" au conseil d'administration, selon le communiqué paru mercredi.

"Après deux décennies de responsabilités de direction chez Vontobel, j'ai décidé de redonner au pays et aux habitants de la Suisse un peu de ce qu'ils m'ont permis de faire", a expliqué le patron, pour qui travailler pour la banque de gestion a été "un grand honneur et un plaisir". Celui qui veut désormais "mettre l'accent encore plus qu'avant sur les tâches stratégiques et orienter (ses) engagements en conséquence" a également salué "le système de milice" qui imprègne la Suisse.

Le CEO continuera à travailler dans les prochains mois à la réalisation des ambitions à long terme et des "objectifs à moyen terme 2024" de l'établissement qu'il a rejoint en 2001. Selon M. Staub, né en 1969, "en informant suffisamment tôt de mes plans personnels, je souhaite contribuer à une bonne transition sans heurt".

Andreas Utermann, président du conseil d'administration cité dans le document, a remercié le quinquagénaire. Sous la direction de ce dernier, "Vontobel s'est développée en une maison d'investissement suisse de premier plan, focalisée et ainsi à succès". Il a ajouté que "le fait que des citoyens comme Zeno Staub, ayant derrière eux une longue carrière professionnelle réussie dans l'économie, souhaitent s'engager en politique est un signe de démocratie forte".

Dans le même temps, Felix Lenhard quittera fin 2023 ses fonctions de chef des opérations, après 13 ans en tant que COO, afin de s'occuper davantage de sa famille. Il restera lié à l'entreprise afin d'assurer "une succession ordonnée". Son successeur sera désigné d'ici la fin de l'année.

ck/lk