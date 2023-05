Le gouvernement estime que le besoin total pour le rail est de près de 90 milliards d'euros

BERLIN (dpa-AFX) - Le gouvernement allemand estime que des investissements totaux de près de 88 milliards d'euros seront nécessaires d'ici 2027 pour remettre en état le réseau ferroviaire en Allemagne et rendre ainsi le train plus attractif et plus fiable. C'est ce qui ressort d'une réponse du gouvernement à une question du député de gauche Victor Perli, dont l'agence de presse allemande a eu connaissance. La Deutsche Bahn prévoit également des besoins de cette ampleur. Le financement de près de la moitié de cette somme - environ 43 milliards d'euros - est déjà prévu dans le budget fédéral.

Le besoin résiduel de 45 milliards d'euros chiffré par la Deutsche Bahn avait également été repris il y a quelques mois dans un document de décision des dirigeants de la coalition. Ce besoin doit être couvert "dans la mesure où cela est financièrement possible" d'ici 2027, peut-on lire dans la réponse au politicien de gauche Perli. Cela devrait être financé entre autres par une augmentation du péage pour les poids lourds. Mais il n'a pas encore été décidé que cet argent serait effectivement versé. Le financement fait l'objet de la procédure budgétaire en cours.

"Cette offensive d'investissement de plusieurs milliards doit être lancée immédiatement", a exigé Perli. "Le train doit devenir plus attractif, surtout dans les régions plus rurales, et devenir une alternative à la voiture".

Le chef de la CSU au Bundestag, Alexander Dobrindt, a rendu le ministre des Transports Volker Wissing (FDP) responsable du manque de ponctualité de la Deutsche Bahn. "Nous avons un ministre des Transports FDP qui ne s'intéresse pas aux chemins de fer et qui n'est pas prêt à investir dans ceux-ci. C'est pourquoi la ponctualité n'est aujourd'hui plus du tout la même que par le passé", a déclaré Dobrindt au portail d'information t-online.

La situation était différente lorsque la CSU était ministre des Transports. "La ponctualité des trains était en tout cas de 90 pour cent sous les ministres des Transports de la CSU, et elle est maintenant de 60 pour cent", a déclaré Dobrindt, qui a lui-même été ministre des Transports de 2013 à 2017.

Le délégué ferroviaire du gouvernement fédéral, Michael Theuer (FDP), a vivement contesté cette présentation. "Le réseau ferroviaire en Allemagne a besoin d'être rénové, il est surchargé parce qu'il a été conduit à l'usure pendant des années", a déclaré Theurer au Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/dimanche).

Dans les années à venir, des lignes ferroviaires centrales, comme par exemple entre Mannheim et Francfort ou entre Berlin et Hambourg, seront fermées pendant des mois. Theurer ne voit pas d'alternative à la rénovation générale : "La rénovation des corridors est la seule possibilité de maîtriser la situation dans l'urgence qui s'impose", a-t-il déclaré au RND./maa/hgo/DP/men