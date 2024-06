Vossloh AG est une société d'infrastructure ferroviaire basée en Allemagne. La société opère à travers trois segments : Le segment des composants de base comprend la division Vossloh Fastening Systems pour tous les domaines d'application dans le monde entier, du transport lourd aux lignes ferroviaires à grande vitesse et au transport urbain. Le segment des modules personnalisés comprend la division Vossloh Switch Systems, qui couvre une large gamme d'applications, allant des chemins de fer légers aux applications à grande vitesse. Le segment Lifecycle Solutions se concentre sur les services spécialisés pour la maintenance des rails et des aiguillages. Le portefeuille de services comprend principalement la maintenance, le meulage et le fraisage pour l'entretien correctif et préventif des rails et des aiguillages, les services de soudage et la logistique des rails et des aiguillages.

Secteur Acier