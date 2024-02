FRANCFORT (dpa-AFX) - Le groupe de technique ferroviaire Vossloh a atteint ses objectifs pour l'année écoulée. "Nous connaissons nos chiffres provisoires", a déclaré le directeur financier Thomas Triska au quotidien Borsen-Zeitung (édition de samedi). "On ne peut pas en déduire que nous sommes en dehors des fourchettes d'objectifs que nous avons communiquées récemment". Les actions ont donc légèrement augmenté lundi.

Le matin, les titres de l'indice SDax des valeurs secondaires ont augmenté d'un peu plus d'un pour cent à 40,90 euros. Pour l'année en cours, elles affichent toutefois encore une baisse de 2,5 pour cent. Depuis fin 2022, les actions évoluent principalement latéralement dans une fourchette assez étroite autour de 40 euros.

En 2023, Vossloh avait relevé deux fois ses perspectives de chiffre d'affaires et de résultat. Le groupe prévoit des recettes comprises entre 1,175 et 1,225 milliard d'euros ainsi qu'un résultat avant intérêts et impôts (Ebit) compris entre 94 et 100 millions d'euros. L'année précédente, Vossloh avait réalisé un chiffre d'affaires de 1,05 milliard d'euros et un Ebit de 78 millions d'euros.

"Nous partons du principe que nous présenterons également un free cash-flow positif pour le dernier trimestre 2023", a poursuivi Triska. En outre, le quatrième trimestre est en principe l'un des meilleurs dans le secteur en ce qui concerne ce flux de trésorerie disponible. Malgré des investissements relativement élevés en 2024 et 2025, il s'attend à un free cash-flow croissant au cours des prochaines années. Malgré les investissements, nous sommes en mesure de réduire durablement la dette. En 2023, les dettes financières nettes ne devraient toutefois avoir que légèrement diminué.

Certes, tout n'est pas idéal chez Vossloh, selon Triska. "Mais la phase difficile de 2019, au cours de laquelle nous avons dû mettre en place un vaste programme de restructuration, est terminée. Je peux dire en toute bonne conscience que tous les grands thèmes sont passés. Il s'agit maintenant de gérer la croissance".

En ce qui concerne les rachats, Triska imagine le plus facilement des achats dans les services, c'est-à-dire dans le domaine des solutions de cycle de vie. "Ici, d'une part le marché est très fragmenté, d'autre part les services autour du rail sont très variés, de sorte que c'est probablement dans ce domaine que nous achèterions le plus volontiers".

Selon Triska, les économies et les réaffectations du budget fédéral "n'auront pas d'effet sensible sur Vossloh". De même, la récession en Allemagne n'affecte guère le groupe. "Nous sommes une entreprise qui n'est que très peu sensible à la conjoncture."/he/mis/niw/nas/men