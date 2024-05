Vox Royalty Corp. est une société de redevances minières basée au Canada. La société se concentre sur la constitution d'un portefeuille de redevances et de flux à travers un ensemble diversifié d'actifs de métaux précieux. La société possède un portefeuille d'environ 60 redevances et flux couvrant sept juridictions. Elle dispose d'un portefeuille diversifié de matières premières sous-jacentes en roche dure, y compris des métaux précieux, des métaux de base et de batterie, ainsi que certaines matières premières en vrac. Le portefeuille de la société est principalement axé sur les redevances de métaux précieux, qui représentent plus de 70 % de son portefeuille pondéré par la valeur de l'actif net. Environ 80 % de ses actifs sont situés en Australie et en Amérique du Nord. Le portefeuille d'actifs de la société comprend Higginsville (Dry Creek), Segilola, Janet Ivy, Koolyanobbing, Brauna, Mt Ida, Bulong, Ashburton, Otto Bore, South Railroad, Bullabulling, Lynn Lake (MacLellan), Limpopo (Dwaalkop), Limpopo (Messina), El Molino, Kelly Well, New Bore, Castle Hill, Kunanalling et d'autres encore.

Secteur Métaux et minéraux précieux