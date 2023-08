Vox Royalty Corp. est une société canadienne de redevances et de flux de métaux précieux. La société se concentre sur l'acquisition de redevances et de conventions d'achat d'or, d'argent et d'autres métaux précieux sur des actifs en phase de développement, des projets de développement avancés ou des mines en exploitation. La société détient un portefeuille de plus de 50 actifs de redevances et de flux. Les intérêts de la société couvrent environ huit juridictions, dont l'Australie, le Canada, le Pérou, le Brésil, le Mexique, les États-Unis et Madagascar. Son portefeuille d'actifs comprend Brauna, Dry Creek, Koolyanobbing, Bowdens, Mt Ida, Bulong, Sulphur Springs, Kangaroo Caves, Ashburton, Thaduna, Forest Reef, Saxby, Greenbushes North, Pilgangoora North, Wodgina South, Green Dam, Brits, Ashburton, Pedra branca, Uley, Glen, Las Antas, Millrose, Ptombeiras, West Kundana et Holleton.

Secteur Métaux et minéraux précieux