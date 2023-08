Voxeljet AG est une société basée en Allemagne qui fabrique et vend des imprimantes tridimensionnelles (3D). L'offre de la société s'adresse aux entreprises industrielles actives dans des domaines tels que l'aérospatiale, l'automobile, l'ingénierie, l'architecture, la science, la médecine, l'art, le cinéma et le divertissement. La société est divisée en deux secteurs d'activité : voxeljet SYSTEMS et voxeljet SERVICES. Voxeljet SYSTEMS propose le développement, la production et la distribution de cinq systèmes d'impression : VX200, VX500, VXC800, VX1000 et VX4000. Les modèles 3D sont créés par l'application en couches d'un matériau particulaire qui est lié de manière sélective. Voxeljet SERVICES exploite un centre de services d'impression 3D pour la production à la demande de moules et de modèles pour la coulée de métaux. Le centre propose des imprimantes 3D d'un volume d'impression de 200 000 litres par mois. En outre, la société propose des services de conception de moules, de moulage et de post-traitement de modèles, ainsi que la vente de matériel d'occasion. Voxeljet AG exploite une usine de production à Augsbourg, en Allemagne.

Secteur Equipements électroniques de bureau