Voxtur Analytics Corp. est une entreprise canadienne spécialisée dans les technologies immobilières. Elle fournit des solutions technologiques à l'industrie de l'évaluation par le biais de sa plateforme Voxtur Anow avec Appraisal Direct, Voxtur Connect, Voxtur Data Collection and Walkthrough application, Voxtur ReportsNow et Apex Sketch. Appraisal Direct est un moteur basé sur des règles de gestion des évaluations qui relie directement les prêteurs aux professionnels de l'évaluation. Voxtur Connect est un outil de gestion d'entreprise et de flux de travail permettant aux prêteurs de gérer plusieurs sociétés de gestion d'évaluations. L'application Voxtur Data Collection and Walkthrough est un outil de collecte de données basé sur le Web. Voxtur ReportsNow est un générateur de rapports automatisé basé sur des règles qui aide les professionnels de l'évaluation à produire des rapports d'évaluation complets. Apex Sketch est un logiciel qui permet de créer des croquis de plans extérieurs et intérieurs. Ses produits comprennent la négociation d'actifs hypothécaires, des solutions d'évaluation de biens immobiliers, des services de titres et de règlement et des solutions d'impôts fonciers.

Secteur Logiciels