VOXX International Corporation est un fabricant et un distributeur international dans les secteurs de l'électronique automobile, de l'électronique grand public et de la biométrie. La société possède un portefeuille d'environ 35 marques. La société opère à travers trois segments : L'électronique automobile, l'électronique grand public et la biométrie. Le segment de l'électronique automobile conçoit, fabrique, distribue et commercialise des dispositifs de divertissement pour les sièges arrière, des systèmes de démarrage à distance, des produits et dispositifs de sécurité automobile, des systèmes d'accès aux véhicules, des modules d'interface mobiles, des dispositifs multimédias mobiles et autres. Le segment Consumer Electronics conçoit, fabrique, distribue et commercialise des systèmes de home cinéma, des haut-parleurs haut de gamme, des haut-parleurs d'extérieur, des récepteurs A/V, des systèmes de musique d'entreprise, des systèmes de musique en continu, des haut-parleurs de cinéma, des haut-parleurs architecturaux, des haut-parleurs sans fil et Bluetooth, ainsi que des barres de son. Son segment Biométrie conçoit, commercialise et distribue des produits liés à l'identification de l'iris et à la sécurité biométrique.

Secteur Appareils électroniques