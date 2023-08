Voya Financial, Inc. fournit des produits, solutions et technologies d'épargne et d'avantages sociaux sur le lieu de travail, ainsi que des services de gestion des investissements. Ses segments comprennent Wealth Solutions, Health Solutions et Investment Management. Le segment Wealth Solutions propose aux employeurs des produits et des services d'administration de plans de retraite, ainsi qu'une série d'offres de bien-être financier pour les employés et les participants aux plans. Le secteur Solutions de santé fournit des produits et services d'avantages sociaux, d'aide à la décision, de bien-être financier et d'administration aux employeurs des moyennes et grandes entreprises et aux associations professionnelles. Le segment Investment Management sert les clients individuels et institutionnels, en leur proposant des produits et des solutions d'investissement nationaux et internationaux à revenu fixe, en actions, multi-actifs et alternatifs à travers une gamme de géographies, de styles d'investissement et de spectres de capitalisation. Il répond aux besoins des clients, des participants sur le lieu de travail et des clients institutionnels.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds