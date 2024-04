Voya Financial, Inc. est un fournisseur de solutions et de technologies en matière d'avantages sociaux et d'épargne sur le lieu de travail. Le segment Wealth Solutions propose aux employeurs des solutions pour les plans de retraite ainsi que des technologies et des services d'administration. Ses produits et services comprennent l'administration de régimes à cotisations définies à service complet et à tenue de dossiers seulement, des produits d'investissement à valeur stable et à compte général fixe, ainsi que des services visant à promouvoir le bien-être financier et la sécurité de la retraite des employés. Le segment des solutions de santé propose des avantages sociaux sur le lieu de travail, des solutions de compte de santé, la gestion des congés, le bien-être financier et des produits et services d'aide à la décision aux moyennes et grandes entreprises ainsi qu'aux associations professionnelles. Le secteur de la gestion des investissements s'adresse aux particuliers et aux institutions et leur propose des produits et des solutions d'investissement nationaux et internationaux à revenu fixe, en actions, multi-actifs et alternatifs, dans un large éventail de zones géographiques, de styles d'investissement et de capitalisations.

Secteur Services de placements diversifiés