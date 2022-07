Analyse-Les clients du créancier de crypto-monnaies Celsius doivent attendre longtemps pour connaître le sort de leurs fonds.

Invoquant des conditions de marché extrêmes, Celsius a gelé les retraits en juin, une décision qui s'est répercutée dans le monde de la crypto-monnaie et au-delà, provoquant un effondrement de 300 milliards de dollars d'actifs numériques et laissant des légions d'investisseurs particuliers privés de leurs économies.

Celsius Network, qui est basée dans l'État américain du New Jersey, a révélé un trou béant de 1,2 milliard de dollars dans son bilan lorsqu'elle a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 à New York cette semaine.

Les clients doivent maintenant s'armer de leur ceinture et s'attendre à un parcours cahoteux dans l'attente d'une certaine clarté sur le sort de leur argent, ont déclaré à Reuters six avocats spécialisés dans les faillites, la restructuration ou les crypto-monnaies.

Avec peu de précédents de faillites de grandes sociétés de crypto, la perspective de multiples poursuites contre Celsius, ainsi que la grande complexité de toute restructuration, le processus du chapitre 11 risque d'être lent, ont déclaré les avocats.

"Cela pourrait durer des années", a déclaré Daniel Gwen du cabinet d'avocats Ropes & Grey à New York. "Il est fort probable qu'il y aura beaucoup de litiges".

Celsius n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les créanciers de crypto-monnaies ont connu un boom pendant la pandémie, attirant les clients de détail avec des taux à deux chiffres rarement proposés par les banques traditionnelles, en échange de leurs dépôts d'actifs cryptographiques.

En contrepartie, les investisseurs institutionnels tels que les fonds spéculatifs ont payé aux créanciers des taux plus élevés pour emprunter les pièces, laissant des entreprises telles que Celsius profiter de la différence. Les créanciers ont également investi dans des marchés financiers plus risqués, dits décentralisés.

DES ÉCHECS TRIDIMENSIONNELS

Lorsque les marchés de la crypto se sont effondrés cette année, alors que la flambée des taux d'inflation a provoqué une fuite vers des actifs plus sûrs et que deux tokens majeurs - terraUSD et luna - ont échoué, les paris plus risqués des prêteurs sur les marchés de la crypto en gros ont tourné au vinaigre.

Le créancier américain de crypto-monnaies Voyager Digital a également déposé le bilan ce mois-ci après avoir suspendu les retraits et les dépôts, tandis que le créancier plus petit de Singapour, Vauld, et Babel Finance, basé à Hong Kong, ont également gelé les retraits.

Les faillites relevant du chapitre 11 permettent aux entreprises de préparer des plans de redressement tout en restant opérationnelles.

Si d'importantes entreprises de crypto-monnaies ont déjà fait faillite, notamment la bourse japonaise Mt. Gox en 2014, il existe peu de précédents concernant le traitement des clients des créanciers de crypto-monnaies en difficulté, ont déclaré les avocats.

"On ignore, au mieux, comment le code des faillites et les tribunaux des faillites traiteront les sociétés de cryptomonnaies", a déclaré James Van Horn, associé chez Barnes & Thornburg à Washington.

Les comités de créanciers formés dans le cadre des procédures de faillite chercheront probablement à façonner tout plan de réorganisation décidé par Celsius, ont déclaré trois avocats. Les créanciers peuvent également faire des réclamations à l'encontre de l'entreprise même si elle est en cours de procédure.

"Cela va probablement prendre, étant donné la complexité, six mois, au minimum, juste pour élaborer un plan pour sortir de la faillite", a déclaré Stephen Gannon, associé chez Davis Wright Tremaine. "Cela va être un jeu d'échecs en trois dimensions".

En général, les faillites relevant du chapitre 11 donnent la priorité aux remboursements aux créanciers garantis, puis aux créanciers non garantis, et enfin aux détenteurs d'actions.

"(Les créanciers non garantis) n'ont aucun droit affecté à des fonds ou quoi que ce soit, tout a été mélangé", a déclaré Van Horn. "Parfois, c'est un très petit montant que les créanciers non garantis obtiennent".

DERNIER SUR LA LISTE

Celsius a déclaré dans des documents judiciaires cette semaine qu'elle avait plus de 100 000 créanciers.

Au 13 juillet, elle avait quelque 23 000 prêts en cours à des emprunteurs de détail d'une valeur de 411 millions de dollars, adossés à des crypto-collatéraux d'une valeur de 766 millions de dollars, a-t-elle déclaré dans un dépôt jeudi.

Bien que Celsius ait énuméré ses 50 plus grands créanciers, elle n'a pas mentionné l'ordre dans lequel ils seraient remboursés et bon nombre de ses 1,7 million de clients sont des investisseurs individuels.

L'un d'entre eux est Martin Jabou, 27 ans, qui vit à Hamilton, au Canada. Il a placé des actifs cryptographiques d'une valeur d'environ 45 000 $ dans Celsius, bien qu'ils valent maintenant moins de la moitié de cette somme.

"Je pense que nous allons être les derniers sur la liste", a-t-il déclaré à propos des remboursements éventuels de la faillite. "Je ne sais pas comment me permettre de payer un loyer ou une voiture, surtout avec les autres dettes que j'ai."

Les créanciers de crypto-monnaies tels que Celsius ont agi de la même manière que les banques. Mais contrairement aux prêteurs classiques, il n'y a pas de filet de sécurité pour les personnes comme Jabou lorsque les plateformes cryptographiques font faillite.

Dans les banques américaines, les dépôts jusqu'à 250 000 $ sont assurés par un organisme fédéral. Les clients des courtiers en valeurs mobilières sont assurés jusqu'à 500 000 dollars en titres et en espèces par un organisme distinct.

Des systèmes similaires de protection des dépôts existent dans l'Union européenne et en Grande-Bretagne.

Bien que la façon dont Celsius classera ses clients ne soit pas claire, elle a prévenu ses clients qu'elle pourrait les traiter comme des créanciers non garantis - et les clients sont susceptibles de plaider pour un tel statut, a déclaré Max Dilendorf, un avocat de New York spécialisé dans la crypto.

"Ce sera une affaire unique en son genre pour voir pourquoi les clients devraient être classés comme des créanciers non garantis", a-t-il déclaré.