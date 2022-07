Factbox-Les créanciers de crypto-monnaies rencontrent des difficultés

Voici quelques-unes des entreprises qui ont connu des difficultés récemment :

Terraform Labs

La société basée en Corée du Sud, qui est à l'origine du stablecoin TerraUSD libellé en dollars et de son jeton apparié Luna, a vu sa valeur chuter en mai, provoquant des ventes à découvert et déclenchant une réaction en chaîne.

Le cofondateur de la société, Do Kwon, a annoncé en mai un "plan de redressement", avec un financement extérieur supplémentaire et la reconstruction de TerraUSD afin qu'il soit soutenu par des réserves plutôt que de dépendre d'un algorithme pour maintenir son ancrage au dollar à 1:1.

Un responsable du Bureau du procureur suprême de Corée du Sud a déclaré le 21 juin que plusieurs employés de Terraform avaient été placés sur une liste d'interdiction de vol et ne pouvaient pas quitter le pays.

Voyager Digital

Le 6 juillet, le créancier de crypto-monnaies basé aux États-Unis a déclaré qu'il avait déposé son bilan.

Dans son dépôt de bilan en vertu du chapitre 11, Voyager a estimé qu'il avait plus de 100 000 créanciers et quelque part entre 1 et 10 milliards de dollars d'actifs, et des passifs de la même valeur.

Three Arrows Capital (3AC)

Le fonds spéculatif en crypto basé à Singapour est entré en liquidation le 29 juin, deux jours après avoir reçu un avis de défaut du créancier Voyager pour avoir omis d'effectuer des paiements sur un prêt en crypto d'environ plus de 650 millions de dollars.

Selon un dépôt au tribunal le 1er juillet, la société cherchait à se protéger des créanciers en vertu du chapitre 15 du code des faillites américain, qui permet aux débiteurs étrangers de protéger les actifs américains.

Réseau Celsius

La société de prêt a gelé ses services de retrait et de transfert, citant des conditions de marché "extrêmes", et a engagé des conseillers sur un éventuel dépôt de bilan.

Le 4 juillet, la société américano-israélienne a déclaré avoir licencié un quart de ses effectifs, selon Calcalist.

Vauld

La société basée à Singapour a déclaré le 4 juillet qu'elle avait suspendu les retraits pour ses plus de 800 000 clients. Dans un billet de blog, Vauld a déclaré qu'elle était confrontée à des "défis financiers" en raison de la volatilité des conditions du marché.

"Les difficultés financières de nos principaux partenaires commerciaux nous affectent inévitablement", a déclaré la société, ajoutant que les clients avaient retiré environ 200 millions de dollars depuis le 12 juin.

Babel Finance

Le créancier crypto basé à Hong Kong a déclaré qu'il avait temporairement suspendu les retraits et le rachat d'actifs crypto le 17 juin, alors que la société se démène pour payer ses clients.

"En raison de la situation actuelle, Babel Finance est confrontée à des pressions inhabituelles en matière de liquidités", a déclaré la société, soulignant la forte volatilité du marché des devises numériques.